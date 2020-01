Jó a hírük az ajkai Óriásoknak a jégen

Új sportágként öt éve indult a városban a jéghokioktatás, de már országosan jegyzik az Ajkai Óriásokat.

Ma már négy korcsoportban 120–130 sportoló bizonyítja hétről hétre az eredményeikkel, hogy kiváló munkát végeznek az edzőik. A sportág látványos és izgalmas. A nézőtéren ülők talán egyszerűnek és könnyűnek gondolják, pedig távolról sem az. Mint Becze Zoltán vezetőedzőtől, aki többszörös magyar bajnok, megtudtuk, alap a jó korcsolyázni tudás, szükséges hozzá jó állóképesség, erőnlét, edzettség. A sportág szellemileg is alaposan igénybe veszi a fiatalokat. Az eredményes játékhoz szükséges csapatszintű gondolkodás, gyors döntéshozatali képesség, előrelátás.

Miközben a versenyző csúszik a korcsolyával ügyelni kell, hogy talpon maradjon, senkinek ne menjen neki, közben mérje fel, mi a korong útja, mi lesz a következő lépés a csapattársai vagy az ellenfél részéről. A jeges edzéseken kívül erőnléti felkészüléseik is vannak, szellemileg pedig jó edzés a sakkozás vagy a Rubik kocka kirakása.

Jelenleg még a jégsátorban sportolnak az ajkaiak, de már épül a sportlétesítmény területén a jégcsarnok, amely a térségben az egyik legkorszerűbb lesz. Pákai Gergő klubvezető fogja össze a csapatot, komoly háttérmunkát végez, valamint a szülők is mindenben támogatják az edzőket és a gyermekeket. Ma az U8 korcsoportban a C, vagyis kezdő és a B, a haladó csoportban versenyeznek. Edzőik Kósa-Lipp Edina és Becze Zoltán. Az U10-ben az A és a C csoportban vannak jelen, edzőjük Láday András. Az U12-ben a B csoportban játszanak, de szándék, hogy jövőre A-ban induljanak, ahhoz ugyanis két csapat kell, az idén még csak egy van. Itt Forgó Gyula az edző.

A legidősebbek, az U14 korcsoportosok jelenleg a B kategóriában vannak, de ügyesen haladnak, így van esély a feljebb lépésre. Az ő vezetőedzőjük Bakos Gábor. Hubay Tímea és Halász Dániel pedig mindenkivel foglalkozik. A dunántúli régió minden csapata, Szombathely, Sopron, Kőszeg, Dunaújváros, Zalaegerszeg, Veszprém rendszeres ellenfele az ajkaiaknak. A kezdeti években még könnyű ellenfélnek tartották az Óriásokat, most viszont már nem lehet lebecsülni őket.