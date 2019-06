Jó társaságban, sok mozgással gyorsan telik a szünidő a veszprémi sporttáborban

Marosvölgyi Tamás, a Veszprémi Torna Club elnöke fogad minket. Fociedzésről jön ki, de megnyugtat: „felnőttel maradtak a gyerekek”! Átmegyünk – ahogyan Tamás fogalmaz – a veszprémi torna fellegvárába, egy másik csarnokba a stadionban.

Most nem a tornászok töltik meg a tornászgyakorlót, nyári szabadidős táborozóké a tér. A terem hangos a gyerekzsivajtól, kacagástól. Látszik, hogy zajlik az élet odabent. Most a második turnus tart, de az elnök elárulja, hogy az első is jól sikerült, hiszen harminc fiatal választotta őket a suli vége után. Többnyire a VTC növendékei, de vannak külsőseik is, akiknek tetszik az itt töltött idő, és mindig visszatérnek.

– Sokféle kalandra kerül sor minden héten, minden táborban – mondja Tamás, aki elmeséli, hogy érdeklődéstől függően választhatnak a gyerekek az aktivitások közül. Ha csak pihenésre, csendes beszélgetésre vágynak az új vagy régi barátaikkal, arra is van lehetőségük. Kint a terem előtt vonzó kis víztükör a medencében, ha pancsolni akarnának a melegben. Foci, tánc, kis erősítés, futás, kidobó, séták, strand, biciklizés, úszás, rengeteg lehetőség van a nyáron itt töltött hetek során.

– Jó ez a szülőknek is, hiszen tudják, hogy jó helyen van a gyermekük, vigyáznak rá. Kap finom ételt, gyümölcsöt, és erősödik, fejlődik a többiek között. Húzzák egymást bele a játékba vagy az edzésbe, senki sem akar lemaradni – meséli az elnök, akin látszik, hogy mindene ez a terem, a gyerekek.

Miközben hátul a lányok egyenként mutatják be kéz- állástudásukat egymás gyakorlatának örülve, Tamás megosztja abbéli gondolatait is, hogy bizony a gyerekeket kiemeli a torna, a mozgás, a sport abból, hogy ne ragadjanak bele a számítógépek, a közösségi oldalak, az elhízás vagy a keményebb függőségek világába.

– Ezt kiskorban kell elkezdeni! – jelenti ki. – Ez a táborunk is arról szól, hogy a gyerekek érezzék jól magukat. Vidámság legyen, de persze közben játékosan tanuljanak is. Érezzük, hogy a táborunkra nagy igény van!

Az egyesületben háromévestől egészen kamaszkorig dolgozunk a gyerekekkel. Vannak versenyzőink, de az egyesület kétharmadát a hobbicsoportok teszik ki. A hobbiedzések olyanok, mint itt most a tábor, csak heti két-háromszor egy órában. Mozgás, vidámság, életöröm – mondja Tamás. – A tornaklubban 200 feletti létszámról beszélünk, ami városi szinten is komoly szám, hét edzővel – számol be Marosvölgyi Tamás.

Meg is becsülik, elismerik a náluk zajló munkát, hiszen kapnak támogatást a várostól és az országos szövetségtől is, bár onnan inkább a verseny- eredményeikre figyelnek. Az egyesület versenyzői több mint harmincan vannak.

– Átlag tíz év kell ahhoz, hogy egy kisgyerekből tornász legyen, mondják a nagyok, erre kevesen képesek! Heti 20–30 óra edzés tanulás mellett nagy feladat, kevesen bírják. Nagy a terhelés is, négy szeren dolgozunk a női tornában. Erősek, lazák, szépek a lányaink. Van balett, futóiskola, erősítés, nyújtás, táncok a szereken folyó munka mellett, ezért kell ilyen sok idő az edzésre – mondja Árkovits Krisztina, a női torna szakág vezetőedzője.

– Mégis, aki ráérez, örök szerelme lesz a torna! Nagy feladat, igazi kihívás. Nemhiába szépek, erősek, okosak a tornász lányok. Legtöbb gyerekünk idén is kitűnő vagy jeles lett, hiszen megtanulnak odafigyelni, koncentrálni itt, a teremben – mondja.

Szerinte is az a legfontosabb a nyári táborukban, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, mozogjanak, tornázzanak, szerezzenek új barátokat! A gyerekek a táborokban a torna alapjait tanulják, ami azért jó, mert a torna jó alapot ad utána bármilyen mozgásformájú sporthoz.

De a lényeg a mozgás és az együttlét!