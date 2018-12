Jövőre a III. korcsoportosok már az elit mezőnyben indulhatnak

Kiváló eredményekkel fejezte be a szereplést a Veszprémi Torna Club (VTC) a MATSZ Zsebibaba Csapatbajnokságának 2. fordulóját.

A Veszprémi Torna Club 3 korcsoportban négy csapatot indított a versenyen.

Az I. korcsoportban a 6 évesnél kisebb gyerekek versenyeztek. A VTC „A” csapatában a már tapasztaltabb versenyzők indultak: Angyal Maja, Vészi Lara, Misurda Anna, Jurecz Dóra, Molnár Viktória, Dobosi Lili és Molnár Anna. A lányok nagyon szépen helyt álltak, néhány kisebb bizonytalanság ellenére a dobogón végeztek, aharmadik helyen.

A VTC „B” alakulata (Berki Noémi, Perl Blanka, Horváth Rebeka, Lennert Anna) újoncként az előkelő hetedik helyet szerezte meg.

Az I. korcsoportban a VTC összesítésben az országos harmadik helyet szerezte meg.

A legnépesebb, II. korcsoportban Kálmán Luca, Simon Leila, Horváth Lora, Kovács Zoé, Pálfi Leila, Perl Dalma és Kovács Luca kiemelkedően szerepelt, ugráson 9.1 pontot, talajon 9.6-ot hoztak el a veszprémiek. A korláton és gerendán történt hibák miatt végül az ötödik helyet érte el a csapat, és így összesítésben is az ötödik lett a VTC.

A III. korcsoportban Tamás Liza, Molnár Dorka Sára, Garai Zara Zoé, Kugler Hanna és Kutasi Hanna Léna országos bajnoki címet szerzett 134 ponttal. Itt már egyéni pontszámokat is osztottak a bírák: ugráson Molnár Dorka, Kugler Hanna, korláton, gerendán és talajon Kutasi Hanna szerepelt a legjobban. Ugráson Tamás Liza is 9 pont felett kapott, korláton, gerendán Molnár Dorka és Kugler Hanna is 8 pont felett teljesített, és talajon Tamás Liza is 8 pont feletti eredményt ért el. Mivel az előző fordulóban is nyert a VTC, így az összetettben is aranyérmes lett. A csapatok felkészítő edzői: Árkovits Krisztina szakágvezető, Puskás Csabáné, Satnya-Balai Zsanett, Szám Péter.

