K. O. az Arénában: a Veszprém kiütötte a Szegedet

A második félidőben nyújtott ellenállhatatlan játékával egyszerűen kiütötte a címvédő MOL-Pick Szegedet a Telekom Veszprém, és tizenegy gólos előnyről várhatja a vasárnapi visszavágót. Innen már nem lehet elveszíteni az aranyérmet, vasárnap újra felülhet a trónjára a bakonyi alakulat.

Telekom Veszprém-MOL-Pick Szeged 35-24 (13-14)

Veszprém, 5224 néző. V.: Gjeding, Hansen (dánok). Telekom Veszprém: Sterbik – Gajic 9 (6), Nagy 3, Lékai 3, Blagotinsek 1, Mackovsek 2, Manaszkov 4. Csere: Mikler (kapus), Terzic, Nilsson 3, Tönnesen 1, llics 1, Mahé 2, Nenadics 6, Edző: David Davis.

MOL-Pick Szeged: Alilovic – Sostaric 2, Maqueda 5, Gaber, Bánhidi 3, Kallman 1, Bombac. Csere: Sego (kapus), Zsitnyikov 4, Canellas 8 (4), Bodó, Sigurmannsson 1 (1), Henigman, Edző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítások: 14, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 6/6, ill. 8/5.

Különleges összecsapás előtt állt a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese, de nemcsak azért, mert elérkezett a bajnoki döntő első találkozója, és ott az örök rivális, a címvédő MOL-Pick Szeged volt az ellenfél. Ezen a mérkőzésen szerepelt ugyanis utoljára veszprémi színekben a két visszavonuló klasszis, Nagy László és Momir Ilics, és a Tisza-partiakhoz tartó Mikler Roland védéseinek is utolsó alkalommal tapsolhattunk veszprémiként az arénában.

A vendégek részéről a gerincsérüléssel bajlódó Alen Blazevic, valamint az idény végén a szegediektől elköszönő válogatott jobbátlövő, Balogh Zsolt hiányzott. A hazaiak teljes kerettel, legerősebb összeállításukban várták a kézilabda-aranyrangadót.

Nemzetközi zsűri, dán játékvezetők felügyelték a játékot.

Fantasztikus hangorkán fogadta a csapatokat, a szegedi edzőt, Juan Carlos Pastort alaposan kifütyülték a drukkerek, egyáltalán nem kedvelik őt a Bakony szívében. A piros mezes veszprémiek arcán eltökéltség, elszántság és legyőzhetetlenség tükröződött.

Elrontott veszprémi támadás után a Szeged jutott hétmétereshez, Canellas be is vágta (2. perc: 0-1). Az 5. percben Gajic szintén büntetőből egyenlített. Sterbik fogta meg Kallman próbálkozását, Nagy ziccerére viszont nem tudott reagálni Alilovic (2-1). Újabb szegedi hetes következett, Blagotinseket pedig kiküldték két percre, Canellas egyenlített, majd a vezetést is megszerezte csapatának.

Felváltva estek a gólok, de a Bánhidit jól hatástalanító veszprémi alakulat a 10. perc végéhez érve újra vezetéshez jutott Nagy találatával (5-4).

Másodszor ültették le két percre Blagotinseket, Bánhidi használta ki az elalvó veszprémi védelem hibáját (14. perc: 6-6).

Mackovsek átlövését követően kettős hátrányba került a Veszprém, Nagyot szórták ki a dán sípmesterek, Canellas harmadik hetesét is bevágta (15. perc: 7-7).

Egyre összeszedettebbé vált a hazai védelem, s ennek köszönhetően meglódult a Telekom, s Mahé zseniális passzából Gajic góljával már három találat volt a különbség (20. perc: 11-8).

Időt is kért a Misternek becézett szegedi tréner, ám nem csökkent a differencia (12-9). Mahé kapufája és egy eladott labda után viszont újra nyílt lett a küzdelem (23. perc: 12-11).

Hengiman nem sokat töltött a pályán, rögvest kiállították, majd Gajic vágta kapufára a ziccerét. Bánhidi viszont ügyesen fordult le Terzicről, így kezdődhetett minden elölről.

Mikler érkezett Sterbik helyett, az Alilovicot váltó Sego pedig bravúrt is bemutatott, a szegedi lerohanás után már a kékek vezettek (26. perc: 12-13). Sego Manaszkov ziccerét is hárította, majd Blagotinsek megkapta harmadik kétperces büntetését is. Canellas hetesét Mikler lábbal védte, majd Ilics pókhálózta ki Sego kapuját. A félidő utolsó találatát Canellas szerezte, így 13-14-es állásról fordultak a felek.

Bánhidi pattintott Mikler kapujába a második játékrész első mozzanataként, majd Nenadics szépített. Remek labdaszerzést követően pedig Nagy bombázott Sego kapujába (33. perc: 15-15).

Mikler megbabonázta Sigurmannssont, ki is maradt a büntető. Újabb Mikler-bravúr után pedig megint a Veszprémnél volt az előny (37. perc: 18-17).

Henigman is leült két percre, Mananszkov pedig nagyszerűen értékesítette mindkét emberelőnyös szituációt (41. perc: 20-17).

A Szeged azonnal időt kért, hátha az első félidőhöz hasonlóan újra megakaszthatják a Telekomot. Szerencsére ezúttal nem jött be Pastor edző húzása, Gajic ötödik hetesét is hibátlanul értékesítette.

Vitát szült a következő hétméteres, a veszprémiek szerint Canellas labdája nem volt bent, azonban a dán bírók még a videóbírót sem voltak hajlandóak megnézni.

Mikler teljesen elbizonytalanította a szegedieket, s Gajic labdaszerzése után Nenadics ziccerével már 23-18 állt az eredményjelzőn (44. perc).

Ilics ütközött Maquedával, amiért kiállítást kapott, s egyre feszültebbé vált az összecsapás. Ezt jelezte, hogy Terzic és Sostaric szólalkozott össze, úgy kellett őket szétválasztani.

A dánok próbálták kézben tartani a derbit, Gabert küldték le két percre. Egyre indulatosabbá vált mindenki, s amikor újra heteshez jutott a Tisza-parti gárda – már a kilencedikhez –, az idegek csatáját Sterbik nyerte Sigurmannssonnal szemben. A visszatérő Mikler teljesítményével kapcsolatban már elfogytak a jelzők, a kapus az elmúlt hetekben egyszerűen zseniális.

Nenadics, majd Gajic találata után 26-19-re alakult az állás, és a szegediek kikérték az utolsó idejüket is. Mahé sem maradt gól nélkül, s az utolsó tíz perchez érve Nilsson találatánál felrobbant az Aréna (51. perc: 28-19).

Mindeközben Manaszkov rogyott a földre a félpályánál, nem lehetett látni, mi történt, levitték az öltözőbe, s a veszprémi orvosok összedrótozták, néhány perc elteltével vissza is tért.

Teljesen leblokkolt a Szeged, a Veszprém pedig szárnyalt, az 53. percben 30-19-et mutatott az eredményjelző.

Maqueda szépített, de ma ellenállhatatlanul játszott a Veszprém. Az utolsó öt percben már csak a különbség mértéke volt kérdéses. Maqueda vette hátára a csapatát, Mahét kiállították, de a Szegeden már semmi sem segített.

Az utolsó percekben Ilics és Nagy is újra pályára került, de a végső döfést Manaszkov vitte be, aki saját térfeléről lőtt gólt az üres szegedi kapuba. A Veszprém óriási meccsen, tizenegy góllal verte a címvédőt és úgy tűnik, vasárnap visszaülhet a trónjára!!!

A találkozót követően féktelen ünneplés kezdődött, de nem mozdultak a helyükről a veszprémi szurkolók.

Mindhárom Veszprémtől búcsúzó klasszisra vártak, akik végül meg is szólaltak.

Nagy László könnyeivel küzdve azt mondta, rengeteget kapott a szurkolóktól, jót és rosszat is, de őt ez mindig jobbra, többre sarkallta. Azt ígérte, még három győzelemmel szeretné végleg szögre akasztani a felszerelését.

Momir Ilics is megköszönte a szurkolók szeretetét, és Mikler Roland is, aki még nem akart búcsúzni, úgy fogalmazott, majd a következő három fontos és remélhetőleg győztes mérkőzés után.

Kiderült az is, jövőre nem folytatja Veszprémben René Toft hansen és Iman Jamali sem.

David Davis: – Elégedett vagyok a csapat teljesítményével és a szurkolókkal is. Jól kezdtünk, korábban nem mindig sikerült, mindenki koncentrált volt. A második játékrészbe frissen szállt be Petar, aki fantasztikus produkciót nyújtott, hátul pedig Mikler adott nyugalmat a csapatnak. Ez még csak az első fele volt a párharcnak, aludnunk kell egyet, és újra felkészülünk, hogy legnagyobb riválisunkat Szegeden is két vállra fektessük!

Petar Nenadics: – Tudjuk, hogy a Szeged egy rendkívül erős, kiváló csapat, és még hátravan a második ütközet, amely 0-0-ról indul. Az első félidőben egyenlő volt a két fél teljesítménye, de aztán a második felvonásban az évad legjobb játékát nyújtottuk.

Juan Carlos Pastor: – A Veszprém a második félidőben sokkal jobban teljesített. Az első játékrészben kontrolláltuk a meccset, jók voltunk, de szünet után kicsúszott a kezünkből az irányítás. A kevés jó helyzetből, amit kidolgoztunk, abból sem sikerült gólt lőnünk. A második félidőben 22 gólt kaptunk, ami megengedhetetlen. Nagyon sajnálom a szegedi szurkolókat. Az a valóság, hogy a BL-negyeddöntőből való kiesés kihatott a mai teljesítményünkre is. Sok időbe került felnőni a Veszprém szintjéhez, de ma visszaléptünk legalább három évet. Meg kell mutatnunk vasárnap, hogy fel tudunk állni és meg tudjuk nyerni a meccset.

Jonas Kallman: – Szégyent érzek a mai teljesítményünk kapcsán. Jól kezdtünk, de a második játékrészben teljesen szétestünk darabjainkra. Csalódott vagyok a saját magam teljesítménye miatt is, ez nem az a szint, ahol én kézilabdázni szeretnék. Dolgoznom kell keményen, hogy újra elégedett lehessek. Sajnálom a szurkolókat, és elnézést kérünk, megpróbáljuk Szegeden a legjobbunkat nyújtani.