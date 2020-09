Karanténban a Veszprémi KKFT

A MOL-Pick Szeged férfi kézilabda csapatánál bejelentették, hogy az együttes szűk környezetében valakinek pozitív lett a koronavírus tesztje, ezért az egész alakulat hatósági karanténba került.

Ezzel kétségessé vált, hogy a Pick szerdán a Bajnokok Ligájában fogadni tudja-e a francia Paris Saint-Germain gárdáját. A Tisza-partiak valamennyi korábbi ellenfelet értesítettek, így a Veszprémi KKFT-t is. Éles József, a klub ügyvezetője lapunknak elmondta, azonnal felfüggesztették az edzéseket és karanténba vonultak a játékosok, és a szakmai stáb is. Kedden minden érintettet letesztelnek, azonban az eredménytől függetlenül nem tartja valószínűnek, hogy megrendezik a hétvégi, Csurgó elleni bajnoki mérkőzést. Jelenleg több kézicsapat is karanténban van, például a komlóiak, vagy az egriek is.