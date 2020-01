Kaufmann Krisztián a legjobbak közé tart

Látszólag a darts könnyed szórakozás, laza nyílhajigálás egy kör alakú céltáblára, valójában azonban komoly, nemzetközi szintű sportág.

Izgalmas, népszerű, rendkívül jól fejleszti a koncentrációs képességet, nagy odafigyelést igényel. Története több száz évre nyúlik vissza. Az első hiteles forrás szerint 1415-ben, az azincourti csata idején játszották már valamilyen formában. Elterjedését több legenda idézi. Az egyik szerint egy angol íjász kellemesebb módot választott a gyakorlásra a téli hónapokban, átfázva betért egy pubba, lerövidítette a nyílvesszőit, majd a falra akasztott farönkbe dobta azokat. Egy másik história szerint VIII. Henrik angol király télen is trenírozni akarta katonákat, ezért kitalálta ezt a fedett helyen is űzhető edzésmódszert. Végleges formáját és ma is érvényes szabályrendszerét Nagy-Britanniában a 19. század végén dolgozták ki.

A zirci Wings Dart Klub 1995-ben alakult a pinceklubban, Kaufmann Ferenc szervezésében, huszonhatodik klubként jegyezték be az országos nyilvántartásba. Fia, Kaufmann Krisztián sikeres dartsversenyző. Édesapja mellett ismerkedett a játékkal, megszerette, hamar fény derült tehetségére. Háromszor volt ifjúsági, kétszer felnőtt válogatott. Öt alkalommal szerzett ifjúsági bajnoki címet, míg a felnőtteknél ezüst- és bronzérmet nyert az országos steelbajnokságon. Csapatkapitányként kétszer vezette steel kiemelt bajnoki címhez a bakonyi gárdát. Kölcsönjátékosként kétszer nyert alkalmi csapataival B kategóriás Európa-kupát az EDU soft Európa-bajnokságán. Számtalan WDF-megmérettetésen indult jelentős sikerekkel hazánkban és Ausztriában. Egyéniben egy alkalommal eljutott a profik közé, de legnagyobb sikere 2012-ben volt, amikor Bezzeg Nándor oldalán a PDC-csapat világbajnokságon Hamburgban először részt vevő magyar egység tagjaként állt a tábla elé.

A játékban nagyon fontos a koncentráció, a pontosság, a fejszámoló képesség, mert pillanatok törtrésze alatt kell átgondolni a dobások értékét, melyet az eltalált szektorok száma adja meg, a szimpla- a dupla bull pontszámát, dönteni a következő dobásokról, a „kiszállás”, a győzelem érdekében.

Krisztián szerényen mondja – több mint kétszáz serleget őriz otthonában – a sikerekhez tehetség, érzék, sok gyakorlás, rutin, versenyeken való részvétel kell. Hetente három alkalommal gyakorol, több órán át. Versenyzett Szlovéniában, Szlovákiában, Cseh-, Német-, Horvát-, Olaszországban, Ausztriában, Romániában. A közelmúltban, zsinórban hetedszer lett Veszprém megyei bajnok, pályafutása huszonhat évében összesen huszonhatszor nyerte el e címet.

Tehetségét elismerik, de az anyagi feltételek hiánya megakadályozza, hogy több országos és nemzetközi versenyen részt vegyen, a magas nevezési díj és az utazási költségek miatt.