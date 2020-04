Kelemen Bálint veszprémi foglalkozásai máris nagyon népszerűek

A 21 éves Kelemen Bálint a Veszprémi FC USE kötelékében kezdett futballozni, majd hét esztendőt töltött el a győri utánpótlásban. Nemrég Hollandiában játszott, ahonnan egy speciális edzésmódszert hozott magával. Az általa vezetett egyéni képzések gyorsan népszerűek lettek a bakonyi megyeszékhelyen.

Ahogyan jelenleg az összes labdarúgóedzés szünetel, így Kelemen Bálint sem tart most tréningeket. A fiatal szakemberrel még a koronavírus-járvány terjedése ellen meghozott intézkedések bevezetése előtt beszélgettünk. – Gondoltam, kipróbálom magam külföldön. Bár volt honvágyam, azért nagyon örültem a lehetőségnek és igyekeztem minél jobban kiaknázni azt – tekintett vissza kérésünkre a hollandiai időszakra Kelemen Bálint, aki a tavalyi esztendőt töltötte Eindhovenben.

Elmondta, sokat köszönhet Kun Bertalannak, a szintén Veszprémből indult, abban az időszakban a PSV Eindhoven kötelékébe tartozó labdarúgónak.

Bálint a helyi negyedik vonalban futballozott, kiemelte: az osztályt nem úgy kell elképzelni, mint annak itthoni megfelelőjét, teljesen mások a körülmények. – Csak egy példa: a klubnak, ahol játszottam, a centerpályája mellett összesen hét edzőpályája volt. A foci ritmusa is teljesen más, a játékosok még ebben az osztályban is egyszerre technikásak és fizikailag erősek. Nagyon sokan futballoznak, egy-egy egyesület számos együttest versenyeztet. Szerettem ott lenni, a helyiek kedvesek, közvetlenek voltak. A pályán is jól éreztem magam, játszottunk edzőmeccset másodosztályú csapat ellen, ami nagy élmény volt – mesélte Kelemen Bálint, akinek hamarosan más lehetősége is adódott Hollandiában.

– A csapatunk másodedzőjének van egy focisulija és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem kipróbálni magam. Remek kihívásnak tartottam a dolgot, belevágtam. Kisgyerekeknek tartottam egyéni foglalkozásokat angol nyelven. Érdekesség, hogy a hollandoknál ebben a kis korban sincs gond az idegennyelv-tudással.

Bálint fél évig dolgozott a focisuliban, és eközben fogalmazódott meg benne az a kérdés, hogy vajon Magyarországon akad-e hasonló speciális képzés?

– Körbenéztünk és megállapítottuk, hogy hazánkban bőven akadnak fehér foltok ezen a téren, érdemes lenne itthon is elindítani ilyen foglalkozásokat. Tartottam egy bemutatóedzést nevelőklubomnál, a VFC USE-nél, ahol azt mondták, hogy szükségük van erre. Ezúton is köszönöm nekik, hogy megadták a lehetőséget.

A fiatal szakember a bakonyi egyesület keretein belül végzett munka mellett magántréningeket is tart. A gyerekek általában háromfős csoportokban járnak hozzá, de vannak egyéni foglalkozások is. Bálint egyedi képzést alakított ki: a veszprémi tréningeket a Hollandiából importált gyakorlatok és a saját edzésmódszerek keveréke alkotja.

A képzésben megjelenik a 21. századi technika is, lehetőség van videón rögzíteni egy-egy gyakorlatot, amelyek egy mobilos alkalmazás segítségével visszanézhetőek, és így könnyebben elemezhetőek.

– Nem én leszek, aki futballistát csinál egy gyerekből, de segíteni tudok ezen az úton. A képzéssel valós fejlődés érhető el, az ilyen típusú gyakorlás mindenképpen hasznos a csapatedzések mellett. Sok szó esik a magyar utánpótlásképzésről, arról, hogy mit csinálunk jól vagy rosszul, milyen a fiatalok mentalitása. Ami utóbbit illeti, én nem látok különbséget a magyar és holland gyerekek között. Tapasztalatom szerint a különbség inkább a körülményekben van, illetve a hollandok abban mások, hogy nagyon aktívak, rengeteget beszélnek, kérdeznek az edzések alatt, a magyarok ebből a szempontból kissé túl fegyelmezettek. Összességében az egyéni képzést nagyon fontosnak tartom labdarúgásunk fejlődésében, és látszik, hogy van is rá igény. Sokkal többen jelentkeztek hozzám, mint amire számítottam, igyekszem megfelelni az elvárásoknak és a legjobb tudásom szerint foglalkozni velük. Szeretnék köszönetet mondani édesapámnak (Kelemen Miklós korábbi kiváló labdarúgót és utánpótlásedzőt nem kell bemutatni a veszprémi futballkedvelőknek – szerk.), aki sokat segít és hasznos tanácsokkal lát el.