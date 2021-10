Kemény csatára számítanak a balatonfürediek a Tatabánya ellen

A bajban lévő, edzőt váltó, ám így is rendkívül veszélyes Tatabányát fogadja a Balaton­füredi KSE szombaton a férfikézilabda NB I-ben.

A Balaton-partiak a múlt héten elszenvedték első vereségüket a 2021–2022-es szezonban, de ez senkit sem ért váratlanul, a csapat a Telekom Veszprém otthonában maradt alul.

A BKSE ráadásul jó játékkal rukkolt elő a Veszprém Arénában, sokáig remekül tartotta magát. Végül 36-29 arányban maradt alul úgy, hogy több remek egyéni teljesítmény is akadt a vendé­geknél.

A tatabányaiak nem büszkélkedhetnek mostanában eredményes teljesítménnyel. Az előző idényben (is) bronz­érmes együttes a bajnokágban kikapott Gyöngyösön, döntetlent játszott Dabason, legutóbb pedig súlyos, 10 gólos vereséget szenvedett az újonc NEKA otthonában.

Az Európa-ligában a görög AEK Athén és a portugál Sporting egyaránt könnyedén fektette két vállra a Tatabányát, amelynek mestere, Vladan Matics – a NEKA ­elleni bajnokit követően – beadta felmondását. A szerb származású szakvezető hét év után távozott a csapat éléről, a helyét ideiglenesen Sibalin Jakab másodedző és Ilyés Ferenc klubmenedzser vette át.

– Fogalmazhatok úgy, hogy eddig a keringőt táncoltuk, most pedig jön a csárdás – utalt arra György László, hogy csapata kemény sorozat előtt áll a bajnokságban. A balatonfürediek vezetőedzője kiemelte: a Tatabányával hosszú évek óta komoly rangadókat vívnak, most is erre készülnek.

– A sebzett vad a legveszélyesebb, ugyanakkor azt gondolom, a Tatabánya erőre fog kapni, csak idő kérdése. Ellenfelünk nagyon jó játékosállománnyal rendelkezik, több válogatott kézilabdázó is rendelkezésre áll. Mi nem abból indulunk ki, amit a legutóbbi mérkőzéseken láttunk a Tatabányától, hanem abból, hogy egy erős és veszélyes riválisról van szó, amely biztosan csatasorba áll ellenünk. Persze ez ránk is igaz, mi is nagyon készülünk, bízom benne, hogy a korábbi betegek és sérültek is bevethetők lesznek – fogalmazott György László.

A BKSE–Tatabánya-rang­adó szombaton 18 órakor kezdődik.