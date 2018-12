Kentin Mahé számára a legnagyobb karácsonyi ajándék, ha a családjával lehet

Számára a legnagyobb karácsonyi ajándék az, amikor az ünnepek alatt végre együtt tölthet pár napot a családjával. A kissé bohó francia, a 27 esztendős világbajnok, Kentin Mahé, a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttesének irányítója avatta be lapunkat a magánélete egy kicsiny szegletébe.

A sztereotípiák szerint a franciák kissé bohók és hóbortosak, imádnak és tudnak is főzni, szeretik a finom borokat, és még véletlenül sem hajlandók saját anyanyelvükön kívül más­képp megszólalni.

Kentin Mahé, a Telekom Veszprém nyáron igazolt, világbajnok kézilabdázója gyorsan meg is cáfolt ezek közül néhányat, hiszen kiválóan beszél anyanyelvén kívül németül és angolul is, sőt szívesen használja is azokat. De a többiről meséljen inkább ő maga.

– Valóban, mi franciák szeretjük, hogy csak úgy megtörténnek velünk a dolgok. Én sem nagyon szeretek tervezni, sodor az élet magával, szeretek a jelenben élni. Bár ennek némileg ellentmond az, hogy a barátnőm német, aki viszont szereti, ha minden precízen meg van tervezve. Azt viszont vallom, hogy szükség van a szokásokra, egyfajta állandóságra is. Ezenkívül a hitvallásom, hogy mindenkivel igyekszem nagyon udvarias lenni, főleg a hölgyekkel, hiszen otthon vár engem is a barátnőm és a kislányom.

Közelednek az ünnepek, és Kentin számára ezek a napok jelentik a legszebb karácsonyi ajándékot, mindez persze komoly logisztikai problémával is jár. – Évek óta szétszórva él a családunk: a szüleim Franciaországban, a lánytestvérem Spanyolországban, a fivérem Németországban. Karácsonykor azonban mind összejövünk, végre együtt vagyunk, az együtt töltött időnél nincs is fontosabb – hangsúlyozta.

A Mahé családban a karácsonyi menü mindig libával, pontosabban libamájjal indul. Ezt kenik kenyérre, hozzá ízletes fehérbort, esetleg pezsgőt fogyasztanak. – Az előétel után közösen sütünk, főzünk, mindenkinek van valami feladata a konyhában. Közben nagyokat beszélgetünk, sokat nevetünk – tudtuk meg.

Kentin elárulta, a kislánya mindössze nyolc hónapos, így ez lesz az első közös karácsonyuk. – A téli szüneben először Németországba utazunk, Franciska, a barátnőm családjához, majd Franciaországot vesszük célba. Nagyon boldog vagyok, hogy a kislányom a német és a francia szokások szerint is megünnepelheti ezt a szép ünnepet – hangsúlyozta.

Az irányító azt is elmondta, nagyon kedveli a magyar ízeket, a magyar konyhát, bár a karácsonyi szokásokról nem sokat tud. Viszont a kürtőskalács nagy kedvence, azt már többször is kipróbálta.

Kiderült még, a mellkasán egy különleges tetoválást visel, egy olyan feliratot, amit csak tükör segítségével tud elolvasni.

– Ez a tetoválás az álom- életről szól. Arról, hogy tegyél meg mindent azért, hogy az álmaidat élhesd.

S hogy milyen Kentin Mahé álomélete? Mit kíván magának a klasszis?

– Először egészséget a családomnak és magamnak is. Aztán sok szép pillanatot az arénában a szurkolókkal. Szeretném, ha minél tovább jutnánk a Bajnokok Ligájában, de prioritást élvez a magyar bajnokság. Ott mindenképpen szeretnénk visszaszerezni a bajnoki címet. Szeretnék jó életet élni Magyarországon, új embereket, helyeket megismerni. Szeretnék jó magyar borokat kóstolni, lehetőleg Villányból, és enni sok kürtőskalácsot. Élvezni az életet, megélni, átélni a jó pillanatokat.

Csodás karriert tud maga mögött

Kentin Mahé 1991. május 22- én született Párizsban. Gyerekként kezdett kézilabdázni, 19 évesen Németországba került, ahol többek között édesapja, Pascal Mahé is az edzője volt. Profiként megfordult a Gummersbahcban, a Hamburgban, és német bajnok lett a Flensburg együttesével. A francia válogatottal kétszeres világbajnok (2015, 2017), olimpiai ezüstérmes (2016, Rio de Janeiro), Európa-bajnoki bronzérmes (2018).

