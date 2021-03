Két félpályás kosarat is dobott a veszprémi Madár András

Pontzáport hozó mérkőzésen nyert és biztosította be helyét a rájátszásban a Hoya-Pannon Egyetem Veszprém a kosárlabda NB I/B piros csoportjában. A 219 pontot hozó meccsen Madár András két félpályás kosarat is dobott.

Veszprém-Baja 113-106 (26-24, 28-35, 32-24, 27-23)

Veszprém, zárt kapus mérkőzés. V.: Horváth, Benedek, Földesi. Hoya-Pannon Egyetem Veszprém: Szücs 14/6, Madár 38/24, Futó 19, Orgona 12, Szabó 28/12. Csere: Sipos, Birkás 2, Gaál. Edző: Baksa Szabolcs.

Bajai Bácska FKE: Nagy 7/3, Jakab 43/21, Pongó 19/15, Vukicevic 19, Goldring G. 13. Csere: Fehér, Goldring J. 5/3. Edző: Cservék Csaba.

Kulcsemberét nélkülözte a Veszprém, Nebojsa Dukic a Vasas ellen kapott kiállítást, emiatt nem léphetett pályára.

Igazi kosárözönt hozott már az első játékrész is a veszprémi szempontból sorsdöntő találkozón. A hazaiak ugyanis egy esetleges győzelemmel bebiztosíthatták helyüket a rájátszásban. A Baja ragadta magához a vezetést, 8-4-re, aztán 15-10-re is vezetett. Főleg Jakab és Vukicevic termelte a pontokat, míg a túloldalon szép lassan minden pályára lépő feliratkozott a kosárszerzők közé. A negyed utolsó pillanatában Goldring hármasa ért célba, de Madár András saját térfeléről is pontosan célzott, és ez a hatalmas kosár zárta le végül az első felvonást (26-24).

A második etapban Madár futószalagon gyártotta a hármasokat, a bajaiak részéről Jakab mutatott ragyogó dobóformát (38-33). Szabó Péter szerzett zsinórban öt pontot, majd kissé megakadtak a veszprémi támadások, amit a Baja ki is használt (44-50). Madár triplája jókor jött, ám nem tudott közelebb férkőzni riválisához, mert a bajaiak is precízen céloztak (51-57). A dudaszó előtt Madár újabb bravúros megoldása láttán esett le az állunk, szenzációs kosár, újra saját térfeléről talált be (54-59)!

Bár a 23. percben már egyenlő volt az állás (62-62), ám a vendégek újfent lendületbe jöttek, Jakab triplája után 77-72-re vezettek. Időt kért Baksa Szabolcs, Szabó hármasával és Orgona négy pontjával már csak egy volt közte. Jó védekezés után 83-79-re állt a meccs, a negyed végén 86-83-ra vezetett a Hoya.

Futó és Szabó termelte a pontokat az utolsó játékrész elején (94-86), Madáré volt a századik pont, ezúttal szimpla kettesből (100-88). Öt perc maradt, és úgy tűnt, a tízpontos differencia már elég lesz a győzelem megszerzéséhez. Mindkét oldalon sok volt a fault, a csapatok főleg büntetőkből szerezték pontjaikat (111-102). A Baja már nem tudott újítani, a meccset a mezőny legjobbja, Madár kosarai zárták le.

Baksa Szabolcs: – Nehéz mérkőzés volt. Dukic hiányát nagyon megéreztük, elsősorban a védekezésben. Minden fiatal, aki a pályára lépett, felelősséget vállalt és hozzájárult a győzelemhez. Csapatként tudtunk ma nyerni. Madár András dobott két félpályás triplát, ami nyilván extrának számít. Ezzel a győzelemmel biztos a helyünk a playoffban. A Bajának sok sikert kívánok, tudom, hogy nehéz nekik ez az erőltetett menet a vírus után.