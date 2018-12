Két napig pattog a labda a csarnokban

Összesen huszonhét csapat részvételével rendezik meg a XII. Szilveszter-kupa teremlabdarúgó tornát, amelynek idén a Március 15. úti sportcsarnok ad otthont.

Korábban már írtunk róla, idén Alsóörsről Veszprémbe tette át a székhelyét a hagyományos év végi teremlabdarúgó torna, a Szilveszter-kupa. A kétnapos, izgalmasnak ígérkező megmérettetést az esztendő utolsó hétvégéjén rendezik.

Schmidmajer Árpád fő­szervező – aki immáron tizenkettedik alkalommal hívta életre a közkedvelt eseményt – arról tájékoztatta lapunkat, hogy ezúttal 27 csapat jelezte részvételi szándékát. Az együtteseket három-három négy, illetve öttagú csoportba sorsolták. Előbbiekből a körmérkőzéseket követően az első kettő, utóbbiakból a legjobb három-három gárda automatikusan továbbjut, hozzájuk a három négyes csoport legjobb harmadikja csatlakozik. A legjobb 16 között egyenes ki­esé­ses szakasz kezdődik, azaz lesz nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntő, és finálé, valamint a bronzéremért is pályára lépnek majd az érintettek.

Az 5 plusz 1-es tornát az általános kispályás futballszabályok szerint rendezik. A résztvevők idén is értékes csapat- és egyéni díjakért küzdenek. A küzdelem szombaton nyolc órakor veszi kezdetét, aznap az A, B, C, D és az E csoportok mérkőzéseit bonyolítják le. Másnap – 10 órától – az F csoport programja következik, majd 13 órakor rajtol a nyolcaddöntő. A bronzmeccs

18.55-kor, a finálé 19.20-kor kezdődik, és eredményhirdetés is lesz (19.50).

A Szilveszter-kupa résztvevői, A csoport: Inter FC Szentgál, Cimborák Veszprém, VFC USE U 17 Veszprém, Kertai Autójavító Veszprém. B csoport: PD Truck Veszprém, DS Optim Veszprém, Bakony FC Ajka, Elit FC Veszprém. C csoport: Dropli FC Balatonfűzfő, Game Over Veszprém, Black City Peremarton, Haverok Zirc. D csoport: Bakonynána Mónika FC, Good Friends Veszprém, LB Knauf Mágusok Ajka, Cell-Vill Celldömölk, Raklap FC Veszprém. E csoport: Oktán FC Veszprémvarsány, VFC USE U19 Veszprém, Man at Work Fújtatók Veszprém, Mágikusok Veszprém, VLS Senior Veszprém. F csoport: Autóátírás VLS Veszprém, Dream Team Balatonfüred, Játék Csatárok Nélkül Celldömölk, Mamma Mia Kapuvár, Sasi Benz Lenti.

