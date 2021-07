Két város, egy futam a ralibajnokságban

A hétvégén a Laroco Motorsport Egyesület szervezésében rendezik meg a Székesfehérvár-Veszprém Rallyt, a Rally1 és a Rally1 ORC mezőnye számára, Székesfehérvár és Veszprém környékén.

A verseny az idei bajnokság 5. futama lesz, és pontvadászat első és egyetlen murvás versenye: a rali összesen 10 gyorsasági szakaszból áll, a gyorsasági szakaszok hossza 147,20 km, a teljes táv 647,15 km.

– A világban és itthon is van rá példa, hogy két város ad otthont egy bajnoki futamnak. Ezt most a Covid és a versenynaptár változása is szülte: utóbbi azért, mert a Historic EB a Mecsek ralival átkerült júniusra, amely a Fehérvár ralinak volt a hagyományos időpontja. Emiatt a két jó kapcsolatot ápoló önkormányzatok vezetése úgy döntött, hogy legyen együtt – tudtuk meg Lakatos Róberttől, a viadal főszervezőjétől.

– A pénteki átvételek Fehérváron vannak, ahol szombaton a verseny is indul, majd Székesfehérvár központjában lesz a nap végi szuper speciál is miután az úgynevezett Nagylőtér és Várpalota szakaszokat kétszer-kétszer teljesítette a mezőny. A szombat esti nagyszervíz után,melynek helyszíne a MOL-Vidi stadion éjszaka már Veszprém Arénánál pihennek meg a versenyautók.

vasárnap pedig egy igazán klasszikus Veszprém ralis nap jön, ugyanis Kislőd, Hegyesd, Kislőtér lesz a menü, kétszer, délután 5 körül pedig a győztes is feltűnhet az Aréna céldobogóján.

– A mezőny erős, de ha valakit tényleg ki kellene emelnem, az Bútor Robi a Citroen WRC-vel, ami európai szintű kuriózum – fogalmazott a viadal főszervezője. – Többen is jól mennek murván, elég csak Turán Fricire, vagy Hadik Andrisra gondolni. Van egy meglepetés résztvevőnk is, a hétszeres német rali bajnok Matthias Kahle személyében, aki Skodával meccsel majd. Izgalmas, jó lesz a verseny, ami talán egy fokkal még jobb lehetett volna egy héttel később, hiszen jött volna a WRC menő Mads Ostberg is, és az osztrák élmezőny több tagja is. De így alakult.

Kérdésünkre, hogy milyen időre készüljenek a nézők, Lakatos Róbert úgy válaszolt, hogy a legfrissebb előrejelzések szerint esőre mindenképpen számítsanak a ralira kilátogatók. Úgy vélte, hogy a fehérvári szuper speciál jó lenne, ha száraz lenne, úgy lenne látványos. A végkifejletbe viszont szerinte nem fog beleszólni az időjárás, mert nem lehet vágni a gumikat, és nincsenek speciális sárgumik.

A verseny látogatása ingyenes, fontos viszont, hogy katonai, biztonsági és környezetvédelmi okokból a Nagylőtér, a Hajmáskér-Köröshegy nem látogatható, csak a rajt környékén. A várpalotai gyorsnak csak a déli része nézhető, ellenben Jutaspusztával, ami nyitott lesz. Ugyanakkor a hegyesdi szakasz közönség elől teljesen elzárt. További részletek a verseny hivatalos weboldalán találhatók.