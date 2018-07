Két veszprémi vett részt a vb-n

Becsülettel helyt álltak a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) versenyzői a Finnországban megrendezett U20-as atlétikai világbajnokságon.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A tamperei junior atlétikai vébére két VEDAC-os sportoló szerzett kvótát. Czeller Gábor – aki a világbajnoki részvételt óriási csatában harcolta ki – a férfi kalapácsvetők között 66.30 méteres eredménnyel nyolcadik lett a selejtező csoportjában, így nélküle bonyolították le a tizenkettes finálét.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az atlétikában még kevés versenytapasztalattal rendelkező, a gerelyhajításban szárnyait bontogató Máté Fanni Szabina a vébé selejtezőjében elmaradt a legjobbjától. A 43.44 méteres eredménnyel a selejtező csoportjában a tizenkettedik lett, és nem jutott be a döntőbe.

Török Krisztián, a VEDAC szakmai igazgatója elmondta, egyáltalán nem elégedetlen, az ifjú sportolók az erős mezőnyben megállták a helyüket.

– Czeller Gábornak hosszú út vezetett a vébé részvételig, bebizonyította, hogy nagyon nehéz helyzetben is tud küzdeni. Megérdemelten vett részt a világbajnokságon, amire ő és mi is büszkék lehetünk – érvelt a szakmai igazgató.

– Máté Fanniról tudni kell, hogy nemcsak remek gerelyhajító, hanem kitűnő kézilabdázó is. Augusztus végén teszi át a székhelyét Veszprémbe, és attól fogva sokkal több ideje marad a gerelyhajításra is. Úgy is fogalmazhatnék, a következő szezontól indul majd az atlétikai karrierje. Ez a vébé viszont azért volt fontos számára, hogy tapasztalatot szerezzen, és bekerüljön a nemzetközi vérkeringésbe. Jövőre már komolyabb előrelépést várunk tőle – fogalmazott a szakvezető.

Török Krisztián kitért Aranyi Ferencre is, akit az év elején igazolt le a VEDAC, de az EYOF-győztes diszkoszvetőnek nem sikerült kiharcolnia a vébé-részvételt.

– Az idén érettségizett fiatalember nagyon igyekezett, ám azt tudni kell, hogy a tanulmányai miatt havonta egy hétvégét tudott Veszprémben tölteni. Szeptembertől már a Pannon Egyetem hallgatója lesz, így a mindennapi edzéseken is részt tud venni. Más világba csöppen majd, ám ő nagy reménységünk, és szerintem sokkal jobb eredményre is képes, mint amit a tavasszal mutatott – húzta alá.