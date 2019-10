Kétszer is betalált az NB II-es Ajka, ám ez nem volt elég

Kétszer is vezetett, de összességében nem vot esélye a bravúrra az FC Ajkának kedden az NB I-es Újpest FC ellen a labdarúgó Magyar Kupában.

Komoly érdeklődés előzte meg az Újpest FC ajkai vendégjátékát. A lila-fehérek napra pontosan öt évvel ezelőtt játszottak a városban, szintén a Magyar Kupában, akkor egy remek meccsen, hosszabbítás után 2-2-re zártak a felek, s csak 11-esekkel bizonyult jobbnak a lilafehér együttes.

Nemcsak emiatt reménykedtek szoros derbiben, esetleg bravúrban a hazaiak, hanem azért is, mert Kis Károly csapata (a múlt heti szolnoki meccset leszámítva) jó formában futballozott az utóbbi időben. Emellett az is optimizmusra adhatott okot, hogy az előző szezonban a zöld-fehérek két NB I-es vendégük (MTK, Debreceni VSC) ellen is helytálltak, sőt előbbit ki is ejtették a sorozatból.

A hazai szurkolók nagyon szép élőképpel fogadták kedvenceiket, kiváló volt az atmoszféra a stadionban, s még jobb lehetett volna, Nagy Krisztián szinte azonnal helyzetbe került, az utolsó pillanatban szerelték az újpesti védők.

A 16. percben a vendégek ziccerbe kerültek, Mészáros azonban nem tudott túljárni Horváth Dániel eszén. Nem sokkal később újabb komoly helyzetet hibáztak a fővárosiak, akik átvették az irányítást, sokkal többet birtokolták a labdát.

Amikor úgy tűnt, visszaesett, teljesen veszélytelen az Ajka játéka, vezetést szereztek a hazaiak. A 31. percben Horváth Péter kínálta meg egy távoli lövéssel Pajovicot, akiről kipattant a labda, az egyedül hagyott Nagy Krisztián pedig a hálóba továbbította azt, 1-0.

A folytatásban Koszta járt közel az egyenlítéshez, a fiatal csatár kapufára lőtt egy bal oldali centerezést.

A 41. percben Szakály nem csak közel járt, hanem egalizált, a rutinos középpályás kipókhálózta az ajkai bal felsőt, 1-1.

Volt válasza az FC Ajkának, az első félidő hosszabbításának első percében Lengyel Béla fejelt gyönyörűen egy szögletet a kapuba, 46. perc: 2-1.

A második játékrészre két válogatott kerettag, Feczesin Róbert és Zsótér Donát érkezett a vendégcsapatba. Az 53. percben ismét egy szöglet hozott gólt, de ezúttal a vendégoldalon, Horváth D. öklözte a beadást, rosszul, Heris pedig kapásból a hálóba bombázta a labdát, 2-2. Továbbra is nyomás alatt tartott az Újpest az Ajkát. A 60. percben már a fővárosiak vezettek, Bjarnason lépett ki egyedül a bal oldalon, az izlandi lövését Feczesin segítette a hálóba a hosszún, 2-3.

A 64. percben Bjarnason verte meg ismét a védőket, majd bal alsóba helyezett, 2-4.

A 75. percben újra Bjarnason volt eredményes, némi ajkai segédlettel, 2-5.

Az Újpest jutott a legjobb 32 közé a sorozatban.