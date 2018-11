Kétszer is hátrányból álltak fel a pápaiak

Az NB III-as labdarúgóbajnokság előrehozott tavaszi mérkőzésén a Perutz FC két alkalommal kétgólos hátrányból felállva egy pontot szerzett a Ménfőcsanak ellen.

Perutz FC–Ménfőcsanak 3-3 (0-1)

Perutz stadion, 300 néző. V.: Kubicsek. Perutz FC: Sánta – Bohner, Dóczi, Császár, Nagy T. – Iványi (Ivancsics, 46.), Baldauf (Füleki, 58.), Somogyi, Jurik, Vallejos (Havasi, 79.) – Szabó Zs. Edző: Rozmán László. Ménfőcsanak: Fehérvári – Farkas (Kelemen, 73.), Veres, Visy, Czanik, Németh L. (Koncsag, 59.), Serfőző (Böcskey, 82.), Németh B., Füredi, Gyagya, Kószás. Edző: Németh Miklós.

Jó formában, három győzelemmel a háta mögött készült a legutóbbi három fellépésén pont nélkül maradó, edzőváltáson átesett Ménfőcsanak ellen a Perutz FC. A találkozón először a hazaiak veszélyeztettek, a kilencedik percben Jurik gyorsan elvégzett szabadrúgásánál kellett először a vendég kapusnak játékba avatkoznia. Öt perccel később Sántának is akadt dolga, a pápai kapus Czanik fejesét hárította. A 20. percben ismét Jurik veszélyeztetett, Bohner passzát belsőzte egy méterrel a kapu mellé.

Fél óra játék után megszerezte a vezetést a Ménfőcsanak, egy szöglet után a kipattanó Czanik elé került, aki 18-ról szépen kilőtte a jobb felsőt, 33. perc: 0-1.

A bekapott gól megzavarta a hazaiakat, előbb Kószás lövését tolta fölé Sánta, majd Farkas fejese kerülte el a kaput.

A második félidő elején Czanik kiváló ütemű passzát Serfőző belsőzte Sánta lábai között a kapuba, 50. perc: 0-2.

Egy óra játék után Somogyi lábában volt a szépítő találat, azonban a középpályás öt méterről fölé lőtte a játékszert. A 64. percben Sánta védte bravúrral Veres közeli ziccerét, majd a 67. percben Szabóval szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Jurik gurította a jobb alsóba, 1-2.

A gól után érezhetően megélénkült a meccs, 73. percben egy kapu előtti kavarodás után Németh fejelte a keresztlécre a labdát, majd a másik oldalon előbb Dóczi szabadrúgása, majd Ivancsics fejese pattant ki szintén a felső kapufáról.

Nem sokkal később ismét kettőre nőtt a különbség, a csereként pályára lépő Kelemen értékesítette Serfőző lekészítését, 82. perc: 1-3.

Nem adta fel azonban a Perutz, egy perccel később Füleki bólintott közelről a kapuba, 82. perc: 2-3.

A 83. percben percben Szabó lekészített labdáját Somogyi tekerte mesterien a hosszúba, 3-3.

A hosszabbításban Füredi beadásánál Sánta ütötte a kapufára a labdát, ellentámadásra viszont már nem volt idő, letelt ugyanis a négy perces hosszabbítás.

Rozmán László: – Annak függvényében, hogy kétszer is kétgólos hátrányból álltunk fel, dicséret illeti a fiúkat. Az első félidőért nagy kár, a bekapott gól után teljesen megzavarodtunk, ugyanez elmondható a második félidei kezdésről is. Az utolsó negyedórában bármelyik csapat megszerezhette volna a győzelmet. Ha kicsit higgadtabbak vagyunk, akár nyerhettünk is volna, de a mérkőzés összképe alapján szerintem igazságos eredmény született.

