Kicsit lassabban regenerálódnak, de nagy szívvel futballoznak

Az ország legidősebb átlagéletkorú csapata nyerte az MTD Hungária labdarúgó megyei III. osztály déli csoportját. A Tapolca Öregfiúk FC négypontos előnnyel nyerte meg üldözője előtt a pontvadászatot.

– Előzetesen az első négy hely egyikének megszerzését tűztük ki célul – kezdte Boczkó Gyula, a TÖFC szakvezetője. – Korábban a megyei IV. osztályban már négyszer sikerült megnyernünk a körzetünket, de az összevont III. osztályban már sokkal komolyabb, erősebb csapatok szerepelnek, így szerintünk, ebben a sorozatban nehezebb az élen végezni – magyarázta.

A több mint 48 éves átlagéletkorral bíró TÖFC 21 győzelmet, három döntetlent és két vereséget ért el a 2018/19-es évadban, 100 rúgott gólja mellett 32 kapott találat szerepel. A gólkirályt is az Öregfiúk együttese adta, a 47 esztendős Nagy László 36 góllal végzett az élen.

– A mezőny egyik csapata nagyon szeretett volna bajnok lenni, sokáig fej fej mellett haladtunk. Mi vasárnap délelőtt, ők délután rendezték a találkozóikat. Az egyik őszi forduló után az említett gárda elnöke odajött hozzám és kissé ironikusan megkérdezte, milyen érzés mindössze három óra hosszat vezetni a tabellát. Elmeséltem a fiúknak mindezt és azt láttam, a társaimon különös bizonyítási vágy, dac lett úrrá. Az őszi szezon végére sikerült átvennünk a vezetést a tabellán, akkor felhívtuk a rivális klub vezetőjét és megkérdeztük, milyen érzés négy és fél hónapon át a hátunkat nézni. Elsők lettünk az ősszel, és ezt a helyezést sikerült megőriznünk a szezon végéig – mesélte Boczkó Gyula.

Megtudtuk azt is, a bajnoki arany megszerzése után az említett ellenfél elnöke igen sportszerűen gratulált a tapolcaiaknak.

– A mi titkunk az, hogy nem pusztán egy csapat a miénk, sokkal inkább egy baráti társaság vagyunk. Együtt járunk nyaralni, rendszeresen szervezünk közös programokat, kolbásztöltést, grillezést, vagy egyéb családi elfoglaltságokat. Amikor pedig pályára lépünk, akkor szívünket, lelkünket kitesszük egymásért, és a sikerért is. Persze akkor sincs baj, ha esetleg vereséget szenvedünk, kibeszéljük a hibákat, s legközelebb igyekszünk kijavítani azokat – mondta el a klubvezető.

Boczkó Gyula hozzátette, bár most magasra tették saját maguknak is a mércét, de a következő évadban is szeretnének dobogóra állni.

– Ugyan huszonöt fős a keretünk, de előfordulnak sérülések, betegségek. Nálunk a regeneráció már nem megy olyan gyorsan, mint a húszéveseknél, de aki csak teheti, örömmel jön focizni. Bízunk benne, nem hátráltatnak bennünket a hiányzások és akkor ismét érmet nyerhetünk – zárta gondolatait.