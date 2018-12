Kilenc éremmel gazdagodó tájfutók

Eredményesen szerepeltek megyénk versenyzői a közelmúltban megrendezett 66. Őszi Spartacus Kupa kétnapos nemzetközi tájékozódásifutó-versenyen.

A Vértes-hegység meredek völgyei, és sziklás hegyoldalai között először normál távon, majd másnap középtávon kellett bizonyítaniuk a futóknak, a végső sorrendet a két időeredményük összege határozta meg.

Mérő Edit, a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség sajtóreferense a viadalról elmondta: – A versenyen mindenki a korosztályának megfelelő feladatot kapta: a legfiatalabbak 2 kilométer körüli távon indulhattak, míg a legerősebb mezőnyben, a felnőtt férfiaknál 11 kilométert és 600 méter függőleges szintemelkedést is meghaladó, embert próbáló pályákat tűztek ki a rendezők. A versenyzőknek kategóriától függően 5–29 ellenőrző pontot kellett megtalálniuk minél gyorsabban.

A külföldiek körében is népszerű megmérettetésre ezer feletti nevezés érkezett. A közeli terep miatt természetesen nem hiányozhattak a Veszprém megyei tájfutó klubok képviselői sem, akik kilenc érmet szereztek.

Eredmények: M40: 3. Molnár Zoltán (VHS), M60: 2. Bikki Sándor (VHS), M65: 2. Bacsó Attila (HER), M70: 3. Andrási Lajos (HER), M75: 2. Horváth Béla (HER), W15–18C: 1. Gazsó Laura (BTK), W18B: 3. Mérő Dominika (VHS), W21A: 2. Varsányi Kinga (VHS), W65: 3. Komár Béláné (HER).

