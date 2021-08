Kilencesztendős ajkarendeki lány Európa legjobbja

Európa-szerte tanulják a bmx-­versenyzők Ajkarendek nevét. Mindez egy kilenc­esztendős, szőke, mosolygós kislánynak, Reicher Flórának köszönhető, aki három év után már többszörösen bizonyította, helye van a kontinens legjobbjai között.

A történet úgy kezdődött, hogy a család idősebb gyermeke, Dorka kezdett sportolni, és ment vele a kicsi is. Úgy alakult, hogy Dorka inkább a futást választotta, amelyben szép eredményei vannak, Flóra pedig maradt a kerékpárnál, és rövid idő alatt a kontinens élvonalába tekert az ajkarendeki BMX Cross Egyesület színeiben.

Edzője, Beszerdik Krisztián kérdésünkre elmondta, hogy a veszprémi klubba jártak edzeni egy ideig, majd a városrész határában megszereztek egy területet, és ott alakítottak ki egy kisebb pumptrack pályát, amely az alapok elsajátítására és a sportág megszerettetésére alkalmas, de ha tovább kívánnak lépni, már komolyabb kell. A bmx-pálya 400 méteres, aszfaltozott indítódombbal és kanyarokkal. Közben az egymást sűrűn követő dombokon kell pumpáló mozdulatokat tenni, hogy a lendületet ne veszítse el a kerékpár. Ez ritmusérzéket, odafigyelést, fizikai erőt, állóképességet, előre tervezést igényel.

A sportolók egymásra is figyelnek, mert a bmx ugyan egyéni sportág, de a többieket sem szabad szem elől téveszteni. Edzésen és versenyen is egyszerre többen vannak a pályán. Ajkarendeken előfordul, hogy húszan róják a köröket. A megméretéseken egyszerre nyolcan indulnak, és a lejtőn lefelé 40-50 kilométerre is begyorsulhatnak.

Flóra az Európa-kupán a kilencéves korcsoportban élete első erőfelmérőjén az olaszországi Veronában győzött, a franciaországi Sariansban második helyen végzett. A négy országot tömörítő Alpok–Adria-kupán korosztályában egy arany- és egy ezüstéremmel összetettben ő vezeti a tabellát.

Természetesen rajta kívül nevel még tehetségeket az egyesület. Volt, aki három hét gyakorlás után szerzett negyedik helyezést a magyar országos bajnokságon, bebizonyítva, érdemes figyelni rá.

Beszerdik Krisztián elmondta, heti háromszor tartanak gyakorlást, ám nemcsak testben, fejben is ott kell lenni végig a kétórás tréningen. A klub rövid távú tervei között szerepel egy bmx-pálya építése is. Az ehhez szükséges egy hektáros területet már megvásárolták. Az ajkai önkormányzat támogatásával pedig szeretnének építeni egy technikásabb pályát, ahol az igazolt, profi bringások is gyakorolhatnának. A bmx olimpiai sportág, egyre népszerűbb mindenütt. Lehet, hogy nincs messze az az idő, amikor ajkarendeki versenyzőért is szurkolhatunk.