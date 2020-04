Kispálya: újabb sorozat alakult

Valószínűleg szeptemberben kezdődhet a megyeszékhelyen az a városi kispályás labdarúgó-bajnokság, amelyet teljesen átszerveztek a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Veszprém Megyei Igazgatóságának égisze alatt.

Az új pontvadászat éppen a napokban rajtolt volna, de a koronavírus-járvány miatt halasztani kell a kezdést, valószínűleg szeptemberben indulhat a műfüves küzdelem.

Alaposan átalakul a veszprémi kispályás futballbajnokság, tudtuk meg Finta Pétertől, az MLSZ Veszprém megyei igazgatójától. Az utóbbi években két liga működött a megyeszékhelyen, most ezek egyesülnek, a torna pedig bekerül az MLSZ rendszerébe. Finta Péter elmondta, összesen 52 csapat jelentkezett a megmérettetésre, amely most rajtolt volna, és ebben a félévben egy selejtezős szakaszban döntötték volna el, hogy ki melyik osztályban szerepeljen.

A résztvevőket három osztályba tervezik sorolni a szervezők, ezek mellett 35, illetve 40 év feletti kategóriákban öregfiúk pontvadászatok is lesznek. Az új sorozatban (amelynek összefogásában nagy szerepet szánnak a régi bajnokság főszervezőjének, Mihály Andrásnak) összesen öt napon át pattog a labda egy héten, a helyszín pedig a Jutasi úti műfüves komplexum lesz. A folytatásban más helyek is szóba kerülhetnek, az MLSZ pályaépítési programjának keretében ugyanis hamarosan új játékterekkel bővülhet a megyeszékhely. A tervek közé tartozik, hogy a szövetség a pápai kispályás bajnokságot is szeretné bevonni rendszerébe.

Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóságával kapcsolatos tovább hír, hogy bár a bajnokságok szünetelnek, a munka továbbra sem állt le a szervezetnél. A megyei igazgatótól megtudtuk, hogy folyamatban van a megye I-es csapatok amatőr licencének leadása, ahogyan a taós ügyintézés is megy. Az MLSZ döntése értelmében a szezon második félévének versenyeztetési költségeit minden egyesületnek vissza kell utalni, ez is most történik. Közben pedig elkészült a következő idény versenykiírása. Az igazgatóság munkatársai otthon dolgoznak, egyedül hétfőn és csütörtökön tartanak ügyeletet az irodában.