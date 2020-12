Kiütéses veszprémi győzelem a szuperrangadón

Petar Nenadics vezérletével brutális erődemonstárciót tartott a Telekom Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a THW Kiel ellen, és így versenyben maradt az első helyért a B csoportban.

Telekom Veszprém-THW Kiel 41-33 (19-19)

Veszprém, zárt kapus mérkőzés. V.: Telekom Veszprém: Cupara – Marguc 4, Jahija 6 (2), NENADICS 10, NILSSON 7, BOROZAN 7, Mahé 5. Csere: CORRALES (kapus), BLAGOTINSEK, Lauge 1, LIGETVÁRI, Strlek 1, Moraes. Edző: David Davis.

THW Kiel: Quenstedt – EKBERG 7 (2), Reinkind 3, Pekeler 2, Horak 1, DUVNJAK 6, Dahmke 1. Csere: Sagosen 4, Wiencek 2, Zarabec 1, WEINHOLD 5, Ehrig, Landin J. 1. Edző: Filip Jicha.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2.

Szuperrangadót rendeztek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 9. fordulójában, ahol a két rekordbajnok, a Telekom Veszprém és a THW Kiel mérte össze erejét.

A szerda délelőtti orvosi konzílium eredményeként Dejan Manaszkov, Manuel Strlek, valamint a koronavírus-fertőzés után Rodrigo Corrales is zöld utat kapott a játékra. Hiányzott viszont továbbra is Lékai Máté, valamint Jorge Maqueda, akik a Covid-fertőzés miatt nem kaptak még játékengedélyt. A lelátóra szorult még Székely Márton kapus, valamint Danyiil Siskarjov is, aki szintén sérüléssel bajlódik hetek óta.

Óriási meglepetésre nem Niklas Landin kezdett a Kiel kapujában, hanem Dario Quenstedt. A Kiel második számú kapusa azonban tehetetlen volt Mahé és Nenadics próbálkozásánál is. Hozzá hasonlóan Cupara sem tudta védeni Pekeler és Sagosen kapura tartó löketét (3. perc: 2-2).

Cupara ocsúdott előbb, az 5. percben egymás után két lövést is hárított, majd Borozan góljával a Telekom átvette a vezetést.

Bár a lelátók üresek voltak, a szervezők gondoskodtak róla, hogy hazai pályán érezhessék magukat a veszprémiek, a B-közép szurkolása harsogott a hangszórókból.

Nenadics adott szenzációs passzt Nilssonnak, s a veszprémi újságírók örömmel konstatálták, Quenstedtnek továbbra sincs egyetlen védése sem (10. perc: 6-5).

A 13. percben először vezetett két góllal a Veszprém, köszönhetően Cupara védésének, valamint Jahija duplájának. Egy perc múlva viszont ismét egyenlőt mutatott az állás, Ekberg dobott zsinórban kettőt (14. perc: 9-9).

A Telekom támadói remekül tették a dolgukat, ám a védekezés miatt lehetett hiányérzetünk, főleg a beállókat hagyták a veszprémiek bántóan sokat egyedül (17. perc: 11-11).

Hiába került emberhátrányba a Kiel, Zarabec két emberen végigcikázva visszavette a vezetést csapatának (11-12). Gyorsan egyenlített Nenadics, a következő lövésével pedig 13-12-re alakult az állás. Sőt, Jahija ziccerével kettővel ment a bakonyi együttes (15-14).

Quenstedt a félidő utolsó perceire elkapta a fonalat, Ekberg hetesből egyenlített (25. perc: 15-15). A zárásig fej, fej mellett haladtak a csapatok, a pihenőre 19-19-es állásról fordultak a küzdő felek.

A második félidőben Corrales váltotta Cuparát, majd Duvnjak és Sagosen találatát jegyezhettük fel (32. perc: 19-21).

Igazi tűzijátékot láthattunk a következő percekben, óriási volt a tempó és potyogtak a gólok (22-24).

Jahija és Nenadics bombáival utolérte riválisát a Veszprém (25-25), sőt Nilsson találatával visszavette a vezetést a házigazda (27-26). Corrales is végre bemutatta első védését, Sagosen pedig második két perces büntetését kapta.

Nenadics már nyolcadik találatánál járt, kiválóan játszott az irányító, s állandósult a Veszprém kétgólos előnye (45. perc: 29-27). Mahé ült le két percre, aztán a zseniális Nenadics szerzett labdát és robogott végig a pályán (30-27).

Nenadics elhatározta, hogy a meccs embere lesz, a 49. percben a tizedik találatát jegyezhettük fel, ekkor 32-28 állt a kijelzőn, az eddigi legnagyobb különbség volt a két gárda között.

A Ligetvári, Blagotinsek belső védőpáros összeszedetten állta a kieli rohamokat, a támadó szekció pedig parádés megoldásokkal növelte a különbséget. Elnémultak a kispadok, amikor Lauge a térdéhez kapott, úgy kellett lekísérni az öltözőbe. Nilsson viszont sziporkázott, és sorozatban szerezte góljait, 35-29-cel indult az utolsó nyolc perc.

Corrales lehúzta a rolót, elől pedig mindenki tette a dolgát becsülettel. Borozan, Nilsson és a többiek is kitettek magukért, fokozatosan nőtt a különbség (57. perc: 39-31). A végére már csak a különbség mértéke volt kérdéses, a Veszprém kiváló játékkal, rendkívül magabiztosan nyert és ezzel versenyben maradt a B csoport első helyéért.