Kiütéssel győzött a címvédő ellen a Veszprém

A Porto után a Vardar Szkopjét is kiütötte a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese a Bajnokok Ligájában. A második félidőben Rasmus Lauge vezérletével egyszerűen leiskolázta a címvédőt a magyar bajnok.

Telekom Veszprém-Vardar Szkopje 39-30 (21-17)

Veszprém, 5129 néző. V.: Pichon, Reveret (franciák). Telekom Veszprém: Sterbik – Gajic, Tönnesen 2, Lékai 1, Blagotinsek, LAUGE 8, Strlek 4 (2). Csere: CUPARA (kapus), Terzic, NILSSON 6, Mackovsek 1, Jahija 4, NENADICS 5, Borozan 3, Marguc 2, Manaszkov 3. Edző: David Davis.

HC Vardar: Gedbane – Skube 2, Siskarjov 3, Kristopans 3, Kalaras 1, DISSINGER 5, GYIBIROV 8. Csere: Kugis, Kizikj (kapusok), Atman 1, Cupic 3 (1), Sikosek 4. Edző: Eduard Koksarov.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/1.

A Bajnokok Ligája-finálé óta először találkozott a címvédő Vardar Szkopje a Telekom Veszprémmel. A kölni döntő óta, amely az északmacedónok 27-24-es győzelmével ért véget, alaposan átalakult mindkét együttes. A Szkopje ráadásul a nyáron nemcsak elvesztette legjobbjait, például Igor Karacicot, Dejan Mijosavljevet, vagy éppen a Veszprémbe igazoló Rogerio Moraest és Vuko Borozant, hanem a hét közepén edzőt is váltottak. Az eddigi szakvezetőt, David Pisonerót visszaminősítették másodedzőnek, s a karmesteri pálcát az egykori orosz klasszis, Eduard Koksarov vette át.

Érdekesség, hogy a Szkopje elleni rangadón épp a brazil Rogerio Moraest hagyta ki a keretből David Davis vezetőedző, aki a kölni döntőben oroszlánrészt vállalt egykori csapatának sikeréből. Rajta kívül Székely Márton, valamint a sérüléssel bajlódó Kentin Mahé és a rehabilitációját töltő Pawel Packowski is a lelátóról nézte a derbit.

A Szkopje a BL-ben eddig három győzelmet és egy vereséget számlál, idegenben verte a Montpellier-t 33-31-re, majd otthon a Portót 32-27-re, a harmadik körben aztán a Zaporizzsja vendégeként 31-30-ra diadalmaskodott, aztán otthon kiütéses vereséget szenvedett a THW Kieltől 31-20-ra.

A mérkőzés előtt bemutatták a csapat új kabaláját: a Thor-kalapácsos, szakállas, bakancsos figura egyelőre vegyes fogadtatást kapott.

Kristopans hatalmas átlövésével vett lendületet a védekezésben sem cserélő Vardar, míg a hazai oldalon Nilsson találatával rajtolt el a Telekom.

Rendre a Vardar ment elöl, egyelőre a védelem nem könnyítette meg Sterbik helyzetét, szerencsére azonban – főleg az agilis Nilssonnak köszönhetően – újra és újra egyenlített a házigazda (4-4).

Remek labdaszerzést követően Lauge ziccerével vette át a vezetést a Telekom, majd Sterbik védése után Nilsson gójával már 6-4-re állt a meccs.

Hatalmas iramban folytatódott az ütközet, a Telekom fokozatosan átvette az irányítást, és a 12. perchez érve már 9-5 állt az eredményjelzőn. A Vardar azonnal időt kért.

Blagotinsek kapott kétperces büntetést, az emberelőnyt Kristopans váltotta gólra, majd Nilsson állította vissza a négygólos differenciát. Tönnesen is leült Gyibirov elsodrásáért, azonban Lauge ellenállhatatlanul játszott és fantasztikus találatot jegyzett (11-7). Nilsson is tarthatatlan volt, s hiába váltott 5+1-es védekezésre a Vardar, a svéd beállós ötödször is eredményes volt.

Emberelőnybe került a Veszprém, ám mégis a vendégek lőttek gólt. Gyibirov tartotta a lelket csapatában, a 23. percben egy remek szélső befutással már négynél járt, aztán fél perc múlva egy indítás után duplázott (15-13).

Borozan is betalált volt kenyéradója ellen, de Atman újra kettőre faragta a hátrányt. Kissé megakadt a veszprémiek szekere, Nilsson lendített egyet rajta. A Blagotinsek, Mackovsek, Borozan védőhármas egyre jobban tette a dolgát, s a félidő végére ismét Nenadics duplájával 21-16-ra alakult az állás, a végén Gyibirov szépített.

Gyibirov perdítésével vette kezdetét a második felvonás, aztán Skube betörésével folytatódott (32. perc: 21-19). A Veszprém második félidei első találatára a 34. percig kellett várni, Tönnesen használta ki az emberelőnyt. Jókor jött Cupara védése, Marguc lódult meg, aztán Tönnesen kiállt két percre, de ez sem törte meg a lendületet.

Újra ötre hízott a különbség, 26-21-re, ezért a Szkopje megint időt kért, hogy rendezze a sorokat.

Cupara jól védett, Lauge pedig továbbra is a csapat motorja volt, a 44. percben már nyolc találatnál járt (30-24).

Tönnesen begyűjtötte harmadik két percét, így piros lapot kapott, de a megítélt hetest Gyibirov kapufára vágta.

Az utolsó tíz perchez érve már csak a különbség mértéke volt kérdéses, Cupara remekelt, elöl pedig szebbnél szebb gólok születtek (51. perc: 33-25). A hajrában egyre nőtt a differencia, igazi veszprémi örömjátékot hoztak az utolsó percek. Hogy a Vardar megakadályozza a két számjegyű vereséget, időt kért. Mackovsek ziccere után azonban mégis tízet számolhatott a közönség a címvédőre, Manaszkov gólja után pedig gyakorlatilag fiesztahangulatban folytatódott a meccs, mintha nem is BL-rangadó lenne (58. perc: 38-27).

Az utolsó támadásokba becsúszott egy-két hiba, így megúszta a Vardar a tízest, kilenccel nyert a Veszprém.