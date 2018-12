Kiváló évet zárt a VEDAC

Több szempontból is kiemelkedő évet zárt a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC): soha még ennyi versenyt nem rendezett, mint az idén, közte az országban egyedülálló köztéri dobóviadalt is, rekordlétszám jött össze a hagyományos Euronics-Rotary futónapon, s nem mellesleg tizenhat atlétája vett részt a különböző korosztályos világversenyeken.

A VEDAC számára az idei év egyik legfontosabb történése az volt, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. december 31-ig meghosszabbította a kiemelt támogatási szerződését.

– A város töretlen bizalmát igyekeztünk idén kiemelkedő aktivitásunkkal meghálálni. Ezzel párhuzamosan a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) is megerősítette a VEDAC Dobóakadémiájának támogatását. Ugyanakkor, 2018 volt az az év is, amikor közelebb kerültünk Veszprém városa, a MASZ és a VEDAC hármas együttműködése nyomán a létesítményfelújításhoz – kezdte Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója. – Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ugyanis elfogadta a MASZ javaslatát, amelynek köszönhetően 2019-ben nyolcsávos futópálya, valamint egy fedett dobókörrel rendelkező dobópálya is épülhet. Ez a beruházás összesen 360 millió forintot tesz majd ki.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Németh Attila elmondta, az idén összesen 37 eseményt rendezett meg az egyesület, s korábban ilyenre még nem volt példa.

– Egyedülálló sportprogrammal színesítettük a Gizella Napokat, hazánk egyetlen köztéri dobóversenyével, az I. Veszprémi Súlylökő Párbajjal, ami országos szakmai elismerést vívott ki a klubnak és a városnak, valamint önkormányzati elismerésként májusban a hónap műtárgya lett. Az Euronics-Rotary Futónapon rekord létszámú, 3000 fős tömeg vett részt, korábban sosem fordult elő, hogy szponzoraink segítségével összesen 2 000 000 forint értékben tudtunk támogatni hat általános iskolát. Majd következett az atlétika diákolimpia versenysorozat komplett lebonyolítása – magyarázta a sportvezető.

Az ügyvezető kitért arra is, a tapolcai, a pápai atlétikai egyesületekkel példamutató kapcsolatot ápolnak, a két klub kérésére több megméretést is lebonyolítottak a veszprémi stadionban és Tapolcán is.

Németh Attila aláhúzta, sikeresen vezették be a 2017/18-as évadban kidolgozott új utánpótlás-nevelő rendszert, amelynek eredményei már most megmutatkoztak, éppen ezért nehéz is lenne az összes kiemelkedő eredményt felsorolni. Amellett, hogy megtarthatták a Dobóakadémia címet, és továbbra is a dobó szakág a klub húzó ága, az újonc, serdülő országos bajnokságon az országban egyedüli klubként három – dobó, ügyességi, futó – szakágban szereztek bajnoki címet.

– A felnőtt korosztályban is több szép sikert értünk el, a félmaratoni országos bajnokságon, ahol a férfi csapatunk első, a női pedig a második helyet szerezte meg, s ezzel a legeredményesebb hazai klubnak bizonyultunk. Egyesületünk egyedülálló abban is, hogy minden idén megrendezett kiemelt világversenyre delegáltunk versenyzőt, és mindezt három különböző dobószámban (kalapácsvetés, diszkoszvetés, gerelyhajítás) tettük – húzta alá. Németh Attila, azt is elmondta, a 2018-as szétválást szakmailag és morálisan is megerősödve sikerült átvészelni, és a klubban dolgozók a kezdeti bizonytalanságot követően megújulva és a konfliktusok után mentálisan megerősödve folytatták a munkát. Míg 2017-ben 18 atléta szerepelt 9 különböző korosztályos válogatott és világversenyeken a VEDAC színeiben, addig idén 8 versenyen összesen tizenhatan mutathatták meg magukat a nemzetközi porondon is.

Szólnunk kell még arról is, hogy társadalmi munkában a VEDAC felújította a futófolyosó rekortán borítását, megújította a gerelyhajító pályát, a futópálya egyes szakaszait, kerítés áthelyezéssel megszüntette a futópályán keresztüli átjárást, és új bemelegítő területet alakított ki.

– Eredményes évet tudhatunk magunk mögött. Bízom benne, 2019-ben sikerül ezeket túlszárnyalnunk, és minden téren sikerül továbbfejlődnünk. Szakmailag Török Krisztián vezetésével olyan úton haladunk, amire a továbbiakban is lehet építeni. Nagyon bizakodók vagyunk a 2019-es év vonatkozásában, mert úgy gondoljuk, hogy alázatos munkával minden esélyünk megvan rá, hogy az ideinél is jobb évet zárjunk – zárta évértékelőjét Németh Attila.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS