Komoly célokat tűzött maga elé Péringer Márk, diszkoszvető

Veszprém Nem volt maradéktalanul elégedett a mögöttünk hagyott esztendővel Péringer Márk, pedig két világeseményen is részt vehetett a VEDAC diszkoszvetője.

A Veszprém Megye Legjobb Sportolója díj átadásán egyetlen sportklub versenyzői érdemeltek ki egynél több egyéni díjat, a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC)atlétái hat kategóriában lettek díjazottak.

Péringer Márk Tapolcán ismerkedett meg a dobóatlétikával, azon belül is a súlylökéssel, majd amikor a veszprémi Jendrassik-VENESZ Szakközépiskolába került, egyenes út vezetett a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubhoz (VEDAC).

Először Páli Viktor kezdett el foglalkozni a kiváló testi adottságokkal rendelkező fia­talemberrel, ám a szakemberek úgy vélték, Márk diszkoszvetőként jobban ki tudná használni erejét, nem mindennapi fizikumát. Mozsdényi Dáviddal egy évvel ezelőtt kezdődött el a közös munka.

A 2018-as esztendő aztán nagyszerű eredményeket tartogatott Márknak, annak ellenére, hogy többször sérülések hátráltatták.

– A győri ifjúsági Európa-bajnokság előtt egy nappal, az utolsó edzésen kifordult a bokám. Eléggé fájt, estére pedig bevérzett. Török Krisztián szakmai vezetővel azonban úgy döntöttünk, megpróbálok dobókörbe állni. Végül a selejtezőben jobbat dobtam, mint a döntőben, de így is a tizedik helyet sikerült megszereznem – mesélte Márk. Később az is kiderült, a tizedik helyezéssel kvalifikációt szerzett az Argentínában megrendezett ifjúsági olimpiára is.

– Sajnos itt sem tudtam kihozni magamból a maximumot, a döntőben ugyanis felszakadt a bőr a kezemen, nem volt nagy a baj, de elég intenzíven vérzett a kezem. Így kellett dobnom – derült ki.

Márk végül az új lebonyolítási rendben – a versenyzők két körben négyet-négyet dobtak, majd a legjobb eredményeiket összeadva alakult ki a végső sorrend – az előkelő tizenharmadik helyen zárt.

A közlekedésgépésznek tanuló sportoló elmondta még, 2019-től átlép a junior korosztályba, ahol az eddigi 1500 grammos diszkoszt, 1750-esre cseréli.

– Úgy vélem, a nagyobb diszkosz testhez állóbb lesz, és az is jó, hogy az átmérője is nagyobb, könnyebben meg tudom majd fogni – magyarázta.

Jelenleg 50 méter ezzel a szerrel a legjobb eredménye, azonban nagyon bizakodó, hogy az alapozást követően teljesíteni tudja a junior Euró­pa-bajnokság kvalifikációs szintjét, a hőn áhított 54 métert is.

– Ebben az évben szeretnék minél jobb alapokat szerezni a 2020-as kenyai junior-világbajnokságra, szeretnék ott a legjobbak között végezni – húzta alá.

A Balatonrendesen élő Márk nagyon büszke rá, hogy őt választották Veszprém megye legjobb ifjúsági korú sportolójának. Úgy fogalmazott, szeretne minél több hasonló elismerést begyűjteni, ez nagyon motiválja, ahogy az edzőjét Mozsdényi Dávidot is.

– Ezek a díjak csak megerősítenek bennünket, hogy megéri olyan sokat dolgozni, és jó úton haladunk – zárta gondolatait.