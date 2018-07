Komoly fejlődési pályára állt a veszprémi női labdarúgás

Egy idény alatt három sportágban is bajnoki aranyérmet szereztek a veszprémi futballista lányok, akik mindössze másfél éve működnek szervezett körülmények között a Veszprémi FC USE keretein belül. Rugovics Vendel női-lány futball szakmai igazgatóval beszélgettünk.

– Azzal szeretném kezdeni, hogy Veszprémnek legkésőbb a 2021/2022-es bajnokságban felnőtt NB II-es női csapattal kell rendelkeznie, méghozzá lokálpatrióta alapon, veszprémi lányokkal. Ezt a célt tűztük magunk elé, amikor megalakítottuk a szakosztályt. Minden bajnokság, torna, edzés, vagy más sportági megmérettetést ennek rendeltünk alá. Így a minél gyorsabb fejlődés érdekében minden olyan sportágba beneveztük lányainkat, amire csak lehetőség adódott – mondta el Rugovics Vendel, akitől megtudtuk: az U-14-es dunántúli bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóságának koordinálásával ők maguk hozták létre. – Az U-16-os országos bajnokságban és U-14-es pontvadászatban egész éves bajnokságban szerepeltek lányaink, míg a telet a futsal bajnokságban futballozták végig. Ezt követte aztán a nyári időszak a hivatalos strandfoci bajnokságban.

A labdarúgás, a futsal és a strandfoci testvérsportágak, mégis feltűnő, hogy a bakonyi hölgyek mindegyik pályán remekül érezték magukat, emellett kiemelkedően szerepeltek, bajnoki címekig jutottak. – A siker a lányok fociszeretetének, elhivatottságának és szorgalmának tulajdonítható. Mi edzők köszönjük nekik az átélt élményeket – fogalmazott Rugovics Vendel, aki természetesen nagy örömmel tekint vissza az elmúlt hónapokra.

– Télen U-16-os lány futsalbajnokságot szervezett meg az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága. Ennek érdekessége, hogy a Videoton égisze alá tartozó Szabadbattyán, mint Fejér megyei vendég, is részt vett a rangos megmérettetésen. A bajnokság az alapszakasszal kezdődött, ahol kialakult az alsó és felsőházi rájátszás mezőnye. A felsőházi ötös mezőnybe a WTV Sport Kft, a Balatonfüred, a Videoton- Szabadbattyán és a VFC USE B és D csapatai kerültek. Szintén rendkívül örömteli, hogy ebben a bajnokságban a másfél évvel ezelőtt alakult VFC USE női szakosztálya öt csapattal, azaz ötven igazolt lány futballistával vett részt. Köszönet érte az ezért nagyon sokat dolgozó Weinhoffer Csabának és Farkas Katának. Gyakorlatilag másfél év alatt sikerült a női futball vonalán egy mára már igazán népes szakosztályt létrehoznunk. Sikerült megszereznünk a VFC USE-nak a szakosztály első 2018-as bajnoki címét is. A regionális U-16-os leány futsal bajnokság aranyérmese a VFC USE D csapata lett, méghozzá meggyőző játékkal. A lejátszott 16 mérkőzésből két döntetlen mellett sikerült 14-et megnyerni. Így a végeredmény jogosságához kétség sem férhetett. Hozzá kell tennünk, hogy a könnyedebb győzelmek mellett a csapat a küzdeni tudásáról is tanúbizonyságot tett, egyértelműsítve, hogy igazi csapatról van szó.

A VFC USE lány szakosztálya, mint Kiemelt Női Képzési Központ (KKK) kötelező jelleggel indult a nagypályás országos bajnokság nyugati csoportjában. – Ebben az egész éves megmérettetésben kissé belealudtunk a kezdésbe és az első négy mérkőzésből kétszer is vereséget szenvedtünk. Ezt követően azonban felvettük a bajnokság tempóját és sorozatban megnyertük a hátralévő tizenhat mérkőzésünket. Így 11 pontos előnnyel lettünk bajnokok. A bajnokság gólkirálynője Csizmadia Zsófia lett 33 góllal. Ezzel szinkronban haladt az U14 bajnokság, amelyet szintén sikerült megnyernünk. A gólkirálynő itt is VFC USE lány lett, Horváth Mercédesz. Ez után egy „ final fourban”, csoportbajnokok győzteseként is részt vettünk. Itt már tényleg az ország krémje is szerepelt a Szombathely Viktória FC, Győri ETO FC és a Siófok. Itt az előkelő második helyet sikerült kivívni.

Nem szabad megfeledkezni az időrendben utolsó megmérettetésről, a strandlabdarúgó bajnokságokról. – Két bajnokság is indult. Egyik Siófokon a nagystrandon, míg a másik az északi parton Balatonalmádiban. Itt is mindkét alkalommal a dobogó legmagasabb fokára állhatott csapatunk, sőt a balatonalmádi tornán az U14-ben az első és második helyet is a veszprémi lányok szerezték meg. Gólkirálynők: Csizmadia Zsófia és Andrónyi Réka, mindkettő a VFC USE-ét erősíti – zárta mondandóját a szakember.

A bajnokcsapatok tagjai: Takács Kinga, Takács Vivien, Csikó Noémi, Csizmadia Zsófi, Hered Petra, Csetényi Regina, Horváth Mercédesz, Szigligeti Liliána, Bukovics Emília, Nagy Elizabet Vanda, Rugovics Flóra, Rugovics Boglárka, Pálmai Eszter, Nagy Eszter Boglárka,Papp Csenge, Fogl Adrienn, Mecséri Sára, Tátrai Petra, Rogácsi Eszter, Vida Barbara, Lele Kitti, Kovács Mónika, Parlag Nóra, Angyal Míra, Weisz Viktória, Weisz Boglárka, Péntek Zsófia, Szelényi Niki, Sági Flóra,Molnár Luca, Molnár Eszter, Lehoczky Krisztina, Pócsi Vivien,Kolonics Rebeka, Tóth Zsanett Csomai Flóra,Varga Réka.