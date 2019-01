Könnyedén győztük le az angolai csapatot

Sikerült javítania az Argentína elleni döntetlent követően a magyar férfikézilabda-válogatottnak, amely magabiztosan fektette két vállra Angolát a dán–német világbajnokságon vasárnap.

Magyarország–Angola

34-24 (18-8)

Koppenhága. V.: Kolahouzan, Mousavian (irániak). Magyarország: Mikler – Hornyák 2, Nagy 1, Lékai 2, Bánhidi 2, Bodó 3, Bóka 5. Csere: Székely (kapus), Ilyés, Sipos 1, Jamali 4, Balogh 4 (1), Juhász 3, Császár 4 (2), Ancsin 2, Ligetvári 1. Szövetségi kapitány: Csoknyai István és Vladan Matic. Az angolaiak legjobb lövői: Ferreira 5, Pestana 4.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/3.

A magyar válogatott az első forduló után ezúttal is esélyesként készülhetett a mérkőzésre, ám nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy Angola siker után állt, míg a mieink csalódást keltő döntetlennel kezdték a világbajnokságot. Az afrikai csapat pénteken komoly meglepetésre Katart verte (24-23), nemzeti együttesünk nem bírt Argentínával (25-25). A szakvezetés változtatott a kezdőcsapaton, ezúttal Nagy László az első perctől ott volt a pályán, valamint támadás és védekezés között mindössze egyet cseréltünk a pénteki három helyett.

Angola szerezte meg a vezetést, a mieink a meccs elején kapkodtak, nem találták a ritmust. Lékai egalizált, majd az ötödik percben végre átvettük a vezetést, 2-1. Hornyák lerohanásgólja után időt kértek az afrikaiak. A folytatásban azonban Mikler védett, Bodó a kapuba bombázott, ellenfelünk pedig még egy kétperces kiállítást is összeszedett.

Háromra növeltük előnyünket, majd Bóka csavart nagyon szépen a hálóba, 11. perc: 6-2. Jöttek a magyar gólok, hiába nyitotta meg védekezését az angolai együttes, 9-2.

A 17. percben már 11-3-at mutatott az eredményjelző, Bókára játszottunk ki figurákat, és a Balatonfüredi KSE balszélsője nagyon magabiztosan fejezett be. Sajnos nem sokáig villoghatott a pályán, egy rossz mozdulatot követően (a felugró szélső után nyúlt a levegőben, és el is érte, az új szabályok szerint ez súlyos vétségnek minősül) piros lappal állították ki a játékvezetők.

Ez a közjáték nem zavarta meg a mieinket, remekül védekeztünk, Mikler pedig kiválóan teljesített a kapuban, tízre hízott előnyünk, 15-5. Nemzeti együttesünk tovább robogott, 12 találatra nőtt a különbség. Ellenfelünk megmutatta, hogy dupla kínait is tud, majd a dudaszó pillanatában is eredményes volt, ám magabiztos fórral zártuk az első félidőt.

A második játékrész elején hamar elértük a 20 találatot, 33. perc: 20-9. Csoknyaiék pihentették a kezdőjátékosokat: Bánhidi, Nagy, Mikler, Ilyés és Lékai is a padon ült. Nem vesztették kedvüket az afrikaiak, akik kihasználták hibáinkat. Ekkor volt is mit, könnyelműen elszórt labdák után, 21-13-as állásnál időt kértünk.

Balogh találta meg ismét a kapuba vezető utat, nem sokkal később újra tízre nőt az előnyünk, 23-13. A folytatásban is maradt az e körüli különbség, 48. perc: 27-17. Nyugodtan, olykor tetszetősen kézilabdáztunk, és az angolaiak is tették a dolgukat, próbálták a lehető legtöbbet kihozni a meccsből. Ancsin lőtte be a 30. találatunkat, 52. perc: 30-19. A folytatásban sem akadt különösebb gondunk, biztosan szereztük meg a pontokat. Ma 15.30-kor Katar lesz az ellenfelünk a D csoportban.