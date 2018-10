Korcsolyázni tanítják az ovisokat Veszprémben

A korcsolya oktatás kiemelt szerepet kap a veszprémi jégpálya életében, nemsokára indul óvodásoknak és kisiskolásoknak az ingyenes „Ovi-kori, közölte László Márk marketinges.

Idén nyáron a jégpálya sátra különleges szigetelést kapott, ezért már szeptember végén elkészült a jég a veszprémi pályán. A Veszprémi Jéglovagok minden évben szerveznek korcsolyaoktatást a Veszprém megyei óvodásoknak és iskolásoknak a veszprémi jégpályán. Az „Ovi kori” program október 24-én indul.

-Az intézményeknek előre kell időpontot egyeztetni azért, hogy a gyerekek ingyenesen vehessenek részt a foglalkozásokon, amelyeken a jeges képzést szakképzett oktatók vezetik. A gyerekek korcsolyát, sisakot is kapnak a biztonságuk érdekében, fogalmazott László Márk. A jégpálya programjának célja a jeges sport népszerűsítése mellett a veszprémi hokicsapat utánpótlás nevelése. Miután a lurkók elsajátították a korcsolyázás alapjait, lehetőséget kapnak, hogy részt vegyenek a Veszprémi Jéglovagok hoki edzésein is. A szülők gyermekük óvodájában és iskolájában tudnak jelentkezni az „Ovi-kori” programra. November 20-án folytatódik a „Gyere hokizni” országos kampány, amelyhez csatlakozott a veszprémi jégpálya is.

