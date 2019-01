Kövér Fanni Veszprém megye legjobb serdülő sportolója lett

A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) serdülő bajnok gerelyhajítója, Kövér Fanni a versenyszám legnagyobb tehetségeként várja a következő évek világversenyeit.

A mai napig megdobogtatja a szívét a kézilabda, ám az igazi szerelem számára most már a gerelyhajítás. Kövér Fannit nem véletlenül tartják a sportág egyik legnagyobb reménységének. A 15 éves atlétát Veszprém megye legjobb serdülő sportolójának választották, nem csoda, hiszen az elmúlt évben minden versenyt megnyert, amelyen elindult.

Mindössze három éve foglalkozik a gerelyhajítással Kövér Fanni, de már most fantasztikus eredményekkel büszkélkedhet.

– Testnevelés órákon, a Simonyi iskolában figyeltem fel Fannira, akivel részt vettünk az összetett egyéni diákolimpiai bajnokságon, ahol az első évben 13. lett, majd egy év múlva már aranyérmet akasztottak a nyakába – idézte fel a kezdeteket Máhl Krisztián, Fanni edzője.

– Három éve úgy döntött, feladja kézilabdás pályafutását, és gerelyhajító lesz. Találtunk két régi, rossz gerelyt, és elkezdtük az edzéseket a VEDAC-nál. Azóta töretlenül fejlődünk, ő is, én is. Ugyan a főiskolán foglalkoztunk a gerelyhajítással, ám Fanni miatt muszáj volt mélyebben is elmerülnöm a szakmában. Könyveket, szakcikkeket olvasok, jegyzetelek, tanulok. És nem szégyen kérdezni, főleg azoktól, akik a gerelyhajításban jártasak – magyarázta a tréner.

Fanni még csak 15 éves, jelenleg a Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma tanulója, de már túl van egy komoly váltáson.

– Öttől 12 éves koromig kézilabdáztam a Padányiban, így közvetve a Nemesvámos, majd a Győri ETO korosztályos csapatában játszottam, illetve az Éles Kézisuliban (ÉKI). Szép sikereket értem el, többször megnyertük az országos diákolimpiai döntőt, megválasztottak az év legjobb játékosának is. Azonban mindig is érdekeltek az egyéni sikerek. Korábban édesanyám is kézilabdázott, őt is hívták gerelyt hajítani, ám ő visszautasította ezt. Bár több komoly klub is invitált a soraiba, végül én úgy döntöttem, szerencsét próbálok az atlétika pályán – mesélte Fanni.

A döntés a lehető legjobbnak bizonyult, hiszen Fanni korosztályában kiemelkedik a versenyzők közül, a 2018-ban mutatott teljesítménye alapján a legeredményesebb magyar serdülő atlétának tudhatja magát. Nemcsak a magyar bajnokságot, hanem az öt nemzetet felvonultató U16-os válogatott viadalt is megnyerte. Ráadásul tette mindezt két versenyszámban, ugyanis fő száma, a gerelyhajítás mellett diszkoszvetésben is remekül teljesített.

Fanni nagy reménysége a veszprémi atlétikának, a következő években már a nemzetközi porondon, korosztályos világversenyeken is bemutatkozhat, és a tervek szerint meg sem áll a sportvilág legjelentősebb eseményéig, az olimpiáig.