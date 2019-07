Közel kétszázan neveztek a sáskai terepfutó versenyre

A Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület kétnapos, három fordulóból álló versenyt rendezett Sáska határában. Az idei Transmoduls Kupa résztvevőit rekkenő hőség, kemény terepviszonyok, és színvonalas pályák várták.

Közel kétszázan neveztek a versenyre, a programban két közép-, és egy normáltávú tájékozódási futam, valamint egy terepfutóverseny szerepelt.

– Az első napon a község határában található erdészház közeléből indultak a pályák. A középhegységi terep meredek, többfelé sziklás oldalaival, részletgazdag domborzatával embert próbáló kihívást jelentett a nevezőknek fizikailag és technikailag egyaránt – számolt be a kezdetekről Verebélyi Zsolt főszervező.

Másnap a rendezők a sáskai faluháznál állították fel a versenyközpontot, a terep pedig kiegészült egy dimbes-dombos résszel. Ekkor tartották meg a terepfutó versenyt is.

– A verseny két szempontból is különleges volt. Erről a környékről ugyanis most először készült tájfutó térkép, tájékozódási versenyt korábban még soha nem rendeztek itt. Ez valóságos csemegét jelentett a sportág kedvelői számára. Másrészt a rendező egyesület ingyenesen lehetővé tette mindenkinek a legújabb technológiának számító, érintés nélküli pontfogást biztosító SIAC időmérő chipek használatát. Sokan most próbálták ki először az élsportolók körében egyre gyakrabban alkalmazott módszert – tudtuk meg Verebélyi Zsolttól.

A szervezők tizennégy kategóriában szólították dobogóra a legjobb versenyzőket. A normáltávú viadalt Tüskés Endre-emlékversenyként rendezték meg, a 70 éves férfi mezőnyben a győztes egy évig birtokolhatja a vándorkupát.

Eredmények, tájékozódási futás, F18B: 1. Bálint Benedek, 2. Kovács Márk, 3. Bálint Ádám (mindhárman VHS). F21B: 1. Molnár Zoltán (VHS), 2. Bozsó Norbert (TTE), 3. Bojtor Szabolcs (ESP). F40B: 1. Weibl Zoltán (SFC), 2. Cseszka László (SKS). F50B: 1. Dalos Attila (MAF), 2. Vankó Péter (HSE), 3. Weiler Zsolt (MAF). F60B: 1. Ládi János (BTK), 2. Horváth Tivadar (VHS), 3. Tertsch Antal (SAS). F70B: 1. Andrási Lajos (VHS), 2. Gömbös Gyula (SKS), 3. Vajda László (ZTC). FN21BR: 1. Horváth Pál (JSS), 2. Tömösközy Tamás (VHS), 3. Laták Rudolf (FMT). FN14B: 1. Molnár Boglárka (VHS), 2. Rétfalvi Sára (SMA), 3. Rétfalvi Anna (SMA). N18B: 1. Dalos Réka (TTE), 2. Országi Anna (BTK), 3. Gazsó Laura (BTK). N21B: 1. Petró Annamária (FSC), 2. Kaszás Szilvia (BSC), 3. Bélai-Sztastyik Dóra (SZT). N40B: 1. dr. Kovács Bernadett (PVS), 2. Lendvai Katalin (VHS). N50B: 1. Lovas Ágnes (PVM), 2. Tóth Ágnes (MAF), 3. dr. Kiss-Geosits Beatrix (SZT). Nyílt Könnyű: 1. Gazsó Bálint (BTK), 2. Karsai Ferenc (egyesületen kívüli), 3. Országi Máté (BTK). FN10D: 1. Kovács Borbála, 2. Bálint Nóra Napsugár, 3. Molnár Zulejka (mindhárman VHS).

Terepfutás, női, 6 km, 19-39 évesek: 1. Horváthné Bolla Júlia. 40-54 évesek: 1. Gubián Judit (THSE), 2. László Kinga. 12 km, 19-39 évesek: 1. Makovics Dóra, 2. Kovács-Soós Barbara, 3. Csermák Nikoletta. 40-54 évesek: 1. Prajczer Tímea, 2. Haller Orsolya (Coffe RUN). Férfi, 6 km, 19-39 évesek: 1. Iváncza Zsolt, 2. Kothencz Mátyás. 40-54 évesek: 1. Jászberényi Tibor, 2. Vipler Imre. 12 km, 40-54 évesek: 1. Ary Benedek (CoffeeRUN), 2. Kertész Gábor (VTC), 3. Németh Arnold. 55 év felettiek: 1. Földesi József (THSE).