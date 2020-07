Közel kétszázan vágtak neki a káptalantóti túráknak

Csaknem kétszázan indultak el a Zöld Bakancs Klub legutóbbi eseményén, a múlt heti Nyári Tóti Túrákon.

Az első alkalommal megrendezett esemény nagy népszerűségnek örvendett, ebben az időjárás is szerepet játszott, a nem túl forró, de kellemes, meleg időben sokan választották a programot. A túrán három táv közül lehetett választani, mindegyik kirándulás a káptalantóti piacról indult és oda is tért vissza. A nyolc kilométeres szakasz Csobánc várát érintette, a 20 kilométeres túra a Gulács hegyet, a Badacsony hegyet és az Örsi-hegyet is, illetve volt egy négy hegyet – Csobánc, Szent György, Badacsony, Örsi – magában foglaló 35 kilométeres táv is, amelyet csak tapasztalt túrázóknak ajánlottak a szervezők.

Bősz Imre főszervező, az egyesület elnöke elmondta, remekül sikerült az esemény, örül, hogy ilyen sokan választották a programot.

A Zöld Bakancs Klub szombaton a Kab-hegyre szervez 20 és 12 kilométeres túrát, amely Nagyvázsonyból indul.