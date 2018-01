Közel százötvenen álltak rajthoz Pápán

Öt kategóriában mintegy 140-en gondolták úgy, hogy 2017-ben is aktívan búcsúztatják az óévet.

A Pápa város Fő terén megrendezett nagy hagyományra visszatekintő szilveszteri futóversenyt és örömfutást kiváló hangulatban, kellemes napsütésben tartották meg, ahol a kategóriák első három helyezettjei érem- és tárgyjutalomban részesültek.

A komoly tradíciókra visszavezethető sporteseményt immár kilencedik alkalommal a Hét Csillag Egyesület ostormenete vezette fel. A mintegy 25 fős hagyományőrző csapat megmozdulásával azt a tradíciót kívánta megidézni, miszerint egykor a jeles napok alkalmával ostorral való tiszteletadást végeztek, amivel elűzték a rossz, ártó gondolatokat az utcákról, valamint a terekről, lehetőséget adva a jobb és boldogabb jövőnek.

Az ostor hangos pattogtatása a hagyomány szerint a lélek emelkedését is szolgálja, egyúttal az ostor hangja összeköti az eget és a földet – tudtuk meg Pintér Pétertől, az egyesület elnökétől.

Az ostormenettel párhuzamosan a Fő téren már izgatottan melegítettek a futók a számukra kijelölt távra, családokkal, baráti társaságokkal, sportegyesületek képviselőivel egyaránt találkoztunk a színes forgatagban.

Köztük volt az NB II-es Bakonyerdő Pápa kézilabda-csapat képviseletében Kapcsándi Zsolt edző, valamint két játékos, Bors Patrik és Kondor János, akik öltözetükkel nem kis feltűnést keltettek a tömegben. A fiúk azt mondták, az év utolsó edzése után jött az ötlet, hogy női ruhában, parókában vágjanak neki a két kilométernek.

– Csak annyira vettünk komolyan a versenyt, amennyire egy szilveszteri futást annak lehet venni, abszolút csak a buli miatt jöttünk. Egész évben jellemző ránk ez a jó hangulat, amellett, hogy komolyan vesszük az edzéseket és a bajnokikat – fűzte hozzá Kapcsándi Zsolt.

Mások is azon a véleményen voltak, hogy számukra is a mozgás, a jókedv a legfontosabb, az eredmény másodlagos. Szerencsére az időjárás is kegyes volt mindenkihez, így elmondható, hogy siker koronázta a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ azon törekvését, miszerint az év utolsó óráiban lehetőséget teremtsenek a találkozásra kicsiknek, nagyoknak a mozgás és a jókedv kíséretében.

A célba érkezést követően mindenkinek forró teával kedveskedtek a szervezők, a díjakat dr. Áldozó Tamás polgármester adta át.