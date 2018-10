Közönségszórakoztató, pazar sikert ért el a Hoya PE

Már-már megalázó különbségű vereséget mért ellenfelére a Hoya Pannon Egyetem Veszprém alakulata a kosárlabda NB I/B piros csoportjában a Békési Gladiátorok ellen.

Hoya-Békés 127-65 (26-11, 35-13, 34-12, 32-19)

Veszprém, 400 néző. V.: Surányi, Csabai-Kaskötő, Lövei. Hoya Pannon Egyetem Veszprém: Szabó P. 12/6, Madár 11/9, Kovács 23/3, Pavlovic 14/3, Völgyi 14. Csere: Körtélyesi 22/18, Kerkai 6, Helmeczi 13/9, Balázs 3, Szűcs 5/3, Lógár 4. Edző: Mérész Csaba. Békési Gladiátorok: Kristic 8/6, Vass, Koma 4, Kertész 8, Bonitzer 21/3. Csere: Nagy B. 12/9, Buda 2, Balog 8/3, Csabák 2, Sipaki. Edző: Balogh Vilmos.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kovács remek zsákolásával indult a találkozó, s a 3. perc végén már 9-0-t mutatott az eredményjelző. A Békés első kosarát a következő perc elején jegyezhettük fel, s a vendégek 9-7-re felzárkóztak. Pavlovic eresztett el egy pontos hármast, majd Kovács Ádám triplájának tapsolhattunk (14-7). Kovács feltartózhatatlan volt, újabb öt pontjával 19-11-re alakult az állás. A Hoya az első negyed végére megnyugtató előnyt szerzett (26-11).

Két és fél percnyi veszprémi kosárcsendet tört meg Körtélyesi egy hármassal (29-12), amire azonnal érkezett a válasz, természetesen távolról (29-15). Körtélyesi nem akarta megunni a tripláért járó tapsot, további két trojkát értékesített és 35-15-nél.

Öt ponttal zárkózott a Békés, azonban Helmeczi megszerezte csapata nyolcadik hármasát (15. perc: 38-20), Madár pedig a kilencediket (41-20). A Veszprém ezen a napon szinte csak triplából szerzett kosarat – most Madár –, aztán Körtélyesi zsákolt, Helmeczi ziccerével pedig már harminc pontra hízott a differencia. A Veszprém nagyszerűen kosarazott, a Békés képtelen volt megállítani a hazai rohamokat, a félidő végéhez érve 60-24-t mutatott az eredményjelző.

Jól indult a harmadik felvonás is, tizenegy bakonyi pontra nem érkezett válasz (71-24). A Békés a 24. percben újra időt kért (75-26), de ez sem segített rajta, a 26. percben 81-30-ra állt a meccs. A vendégek egész pályás letámadással, zónával, emberfogással, gyakorlatilag mindennel próbálkoztak, ám a Hoya Kovács Ádám vezérletével robogott tovább. Az utolsó negyedre 95-36-tal fordultak a csapatok.

Körtélyesi két triplával indította a negyedik felvonást (101-36). Helmeczi folytatta a tripla-showt (108-39). Érthetően kissé kiengedtek az egyetemisták, s a következő időszakot 8-4-re megnyerte a Békés, ezért Mérész-edző időt kért.Visszatérve a pályára Szűcs is feliratkozott a hárompontost szerzők közé (115-49). Számolatlanul szórták a csapatok a kosarakat – főleg a hármasokat, de ekkor már arra is ügyelt a Veszprém, hogy legalább hatvan ponttal nyerjen. Pavlovic állította be a végeredményt 127-65-öt.

Mérész Csaba: – Jól játszottak a fiúk, ültek a dobásaink, és a védekezésünk is rendben volt. A zónával megfogtuk a Békést, ennek is köszönhetjük a fölényes sikert.