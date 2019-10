Köztársaság Kupa Veszprémben: „Ez a verseny a gyerekekért van”

Az idei Köztársaság Kupa atlétikai versenyen szerdán közel 600 gyerek állt rajthoz a Veszprémi Egyetemi Stadionban, akik 34 iskolából érkeztek.

– Mivel sportiskola vagyunk, számunkra nagy öröm, ha ilyen rangos megyei atlétikai versenyt szervezhetünk, hiszen a profilunkhoz hozzátartozik a sport, és nagy öröm látni, hogy ilyen sok iskola megmozdult ezen a rendezvényen – mondta a megnyitó előtt érdeklődésünkre Barták Péterné, a veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetője.

A Köztársaság Kupa városi és megyei szinten harminc esztendeje indult Kungl József edző ötletéből és vezetésével.

– Öt éve a mi iskolánk szervezi a versenyt, és a mi testnevelőink a VEDAC-os edzők mellett besegítenek a rendezvényen – tudtuk meg Barták Péternétől, aki szerint az atlétika – és az úszás – minden sportnak az alapja. Szerinte nagyon fontos lenne, hogy a gyerekek időben megismerkedjenek vele. Nem is csoda, hogy a Báthory iskolában preferált sportág, nagyon sok az atléta a suliban.

A verseny „motorja”, megálmodója, szervezője, Kungl József nyugalmazott testnevelő azzal kezdte: a viadal három évtizede létezik, igaz, egy-két verseny kimaradt.

– A Simonyi iskolával kezdtük, míg öt éve a báthorysokkal szervezzük – fogalmazott. Hangsúlyozta: ez nem profi verseny. – Ez a verseny a gyerekekért van, így sok mindent megbocsátunk – jelentette ki Kungl József. – A feladat az, hogy mindenki jól érezze magát: aki nyer, az érmet kap, aki nem, az talán jövőre jobban felkészül.

A főszervező is felhozta a létszámot, ami közel 600 diákot jelent, de mint mondta, voltak korábban hétszázan is. Kiemelte azokat, akik nélkül nem tudnának versenyezni. Így a Veszprém Megyei Önkormányzat, Polgárdy Imre elnök és Veszprém város, Porga Gyula polgármester segítsége nélkül nagyon nehéz helyzetben lennének, mint ahogy a VEDAC vagy a VKSZ odaadása nélkül is. Ugyanakkor hozzátette: középiskolai segítő 35 van a versenyen, versenybíróból félszáz segédkezik, és nem feledte a Báthory iskolát sem, akik teljes kiállással vesznek részt a szervezésben. Név szerint egykori tanítványát, Nemsurné Vikit emelte ki.

Bemelegítés közben beszélgettünk a balatonfűzfői Irinyi János iskolából érkezett Jáger Ábellel, aki harmadmagával – Horog Erikkel és Burger Balázzsal – a 2000 méteres távon indult, de kislabdát is dobtak.

– Nem ez az első versenyünk, jártunk itt már korábban is – mondta Ábel kérdésünkre. – Hogy mit várunk? Az ellenfeleket látva örülünk, ha a tízbe bekerülünk…