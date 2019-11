Közvetlen riválishoz utaznak az ajkaiak

Égetően szükséges a győzelem megszerzése mindkét csapatnak – vélekedett Kis Károly, az FC Ajka NB II-es labdarúgó-együttesének vezetőedzője a Soroksár elleni bajnokit megelőzően.

Az előző fordulóban, két héttel ezelőtt 0-0-ás döntetlent ért el a Doroggal szemben az Ajka.

– Reális döntetlen született. A találkozón végig olyan érzése volt az embernek, hogy egyetlen gól eldöntheti a három pont sorsát. Mindkét csapatnak volt esélye, a játékosaim nagyot küzdöttek, de végül egy ponttal kellett megelégednünk – összegzett Kis Károly, az ajkaiak vezetőedzője.

Vasárnap a közvetlen üldöző Soroksár otthonába látogat az FC Ajka. A házigazda jelenleg 16. helyen áll a tabellán, négy győzelemmel, három döntetlennel és nyolc vereséggel, 15 ponttal. Az Ajka egy helyezéssel előzi meg, négy siker és négy iksz mellett, hét fiaskóval, ami összesen 16 pontot jelent.

– A kéthetes szünetet igyekeztünk arra is felhasználni, hogy az év utolsó fordulóit bírjuk fizikálisan és mentálisan egyaránt. Nyilván ezekben a napokban már a Soroksár elleni ütközetre fókuszáltunk – magyarázta Kis Károly.

A vezetőedző hozzátette, nincs könnyű helyzetben, mert sok betegük volt, mindig kidőlt valaki a sorból, nem tudtak teljes csapattal készülni.

– Ez a bajnoki mindkét együttesnek égetően fontos, hiszen siker esetén több helyet is előre lehetne lépni, és megerősíteni a középmezőnyben a pozíciót is. A Soroksárt kis Fradinak is hívják, mert a zöld-fehérek fiókcsapata. Remek játékosok alkotják a keretét, képzettek, tapasztaltak, akad köztük korosztályos válogatott is (Csonka András U17-es válogatott – a szerző.). Nagy csatára számítok. Ráadásul mindkét gárdát fűti a bizonyítási vágy – fogalmazott a tréner.

Kis Károly elmondta még, Kovácsra és Pavlitzkyre továbbra sem számíthat, de nélkülük sem lehet más a cél, mint a három pont megszerzése.