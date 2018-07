Különleges táborba utaztak a pápai judokák

A Pápai Judo Akadémia a nyári időszakban is mozgásban tartja a fiatalságot, ugyanis tagjainak rendhagyó tábort szervezett Nagytevelen.

A „retro” tábor keretein belül a gyerekek és edzők öt napot töltöttek el együtt a Pápa melletti településen.

A résztvevők a tornateremben a tatamin vagy épp az udvaron sátorban aludtak, sokat strandoltak, lovagoltak, buborékfociztak. Az esemény különlegességét az adta, hogy a napi dzsúdóedzésen kívül mindennap más küzdősport képviselője tartott önvédelmi foglalkozást a táborlakóknak.

– Edzőtáborunk első napján Károlyi Gábor 6. danos nindzsucu mester volt a vendégünk, a gyerekek és a felnőttek is egyaránt ámulva figyelték Gábor mester technikáit, edzésmódszereit – mesélte Mezei Csaba, az akadémia szakmai vezetője.

– A második napunk is bővelkedett eseményekben és élményekben, délelőtt Gungl Zoltán és kis tanítványai segítették dzsudokáinkat egy óriá­si élményhez, három csodálatos lovon is kipróbálhatták ügyességüket. Szintén délelőtt Csicsmann Gábor 5. danos dzsudzsicu mester tanította őket új technikákra, majd az ebéd után a szokásos strandolás következett. A harmadik napon Simon Mihály 6. danos dzsúdómester tartotta mindkét edzésünket, és értékes tanácsokat adott dzsudokáinknak. A negyedik nap is eseménydúsan telt, dél­előtt végre dzsúdóztunk is egy jót, Farkas Zoltánnal és Mezei Gáborral megmutattuk a kicsiknek és nagyoknak, hogy a dzsúdónál jobbat még nem tálaltak ki. A strandolás után a Veresi Küzdősport Egyesület vezetője, Ilyés Gyula 6. danos mester oktatta csapatunkat önvédelmi technikákra, az este zárásaként pedig a Recse Kutyaiskola tagjai Recse Tibor irányításával ejtették ámulatba a dzsudokákat – tudtuk meg a szakmai vezetőtől, aki megjegyezte: szerencsére az utolsó napon az időjárás megkegyelmezett nekik.

– Nem maradt el sem a strandolás, sem a délutáni szalonnasütés a szülőkkel. Nagy köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak, hogy segítségükkel, hozzájárulásukkal lehetővé tették, hogy ifjú dzsúdósaink felejthetetlen élményekkel lettek gazdagabbak az egy hét alatt. Köszönjük Nagytevel község önkormányzatának a szuper helyszínt, Homokbödöge község önkormányzatának az étkezést, a Gungl Lovardának és a Recse Kutyaiskolának az esti programokat. Végül, de nem utolsósorban köszönjük edzőinknek, Balikó Andrásnak, Mezei Gábornak és Farkas Zoltánnak, hogy egész héten óvták srácaink épségét, jövőre várunk vissza mindenkit – zárta a táborbeszámolót Mezei Csaba.