Lapunk a VLS Veszprém fiatalját választotta a legjobbnak

Idén is átadták a Veszprém megyei labdarúgó-bajnokságok legjobbjainak járó díjakat. Több tucat csapat és játékos kapott kitüntetést a megyeháza Szent István termében tartott hagyományos évadzárón csütörtökön.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Veszprém Megyei Igazgatóságának hagyományos eseménye ezúttal is a „Szeretem a Focit” rajzpályázat díjkiosztójával indult.

Csik Ferenc megyei igazgató dicsérte a beérkezett pályamunkákat, kiemelve: a rajzokon érződik, hogy készítőik mennyire vonzódnak ehhez a sportághoz.

A megyei igazgatót követően Császár László, az igazgatóság társadalmi elnöke köszöntötte a megjelenteket.

– A sport, a labdarúgás az életünk fontos része, nem tudunk nélküle meglenni. A jelenlévőkre ez hatványozottan igaz – fogalmazott. Császár László az elmúlt évekre visszatekintve megjegyezte: nagyon sok pénz áramlott a magyar futballba, fejlődött az infrastruktúra, és ez a tendencia folytatódik.

– Korábban az MLSZ a mennyiségre helyezte a hangsúlyt, most viszont a minőség felé tart a fejlődési irány. Az eredmények megyénkben is látszanak, bízom benne, hogy a jövő lehetőségeivel is sokan tudnak majd élni. Gratulálok az eredményekhez, további sok sikert mindenkinek!

A futball-díjkiosztón a megyei pontvadászatok dobogósait, valamint gólkirályait tüntették ki, illetve a Fair-play díjakat is kiosztották.

Lapunk az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan ebben az évben is megválasztotta a szezon legjobb megye I-es játékosát.

A Napló-díjat idén a bajnok VLS Veszprém mindössze 17 éves középpályása, Vass Szilárd érdemelte ki. Az ifjú futballista együttese összes bajnoki mérkőzésén pályára lépett, illetve a kupasorozatokban is szerepelt. Igazi motorja volt alakulatának, emellett eredményes is tudott lenni, összesen hét gólt szerzett.

A 2018/2019-es szezon díjazott csapatai és játékosai, MTD Hungária megyei első osztály:

1. VLS Veszprém, 2. Balatonfüredi FC, 3. Úrkút SK, gólkirály: Szabó Bence (VLS Veszprém) és Szedlacsek Balázs (Ajka Kristály) 42-42 gól.

Megye II: 1. Badacsonytomaji SE Bonvino, 2. Öskü FC, 3. Péti MTE, gólkirály: Kiss János (B.-tomaj) 46.

Téli-kupa, ajkai csoport: 1. Ajka Kristály, 2. FC Ajka U19, 3. Sümeg VSE.

Pápai csoport: 1. Herend PSK, 2. Pápai ELC, 3. Somló SC.

Pétfürdői csoport: 1. Várpalotai BSK, 2. Veszprémi FC USE, 3. Gyulafirátót SE.

Női felnőtt: 1. PELC-Nyárád, 2. Fűzfői AK, 3. Nyírespuszta.

U14, keleti csoport: 1. Balatonfüredi USC, 2. VFC USE A, 3. Balatonalmádi SE. Nyugat: 1. FC Ajka, 2. Devecser SE, 3. Sümeg VSE.

U16, kelet: 1. Balatonfüredi USE, 2. Balatonalmádi SE, 3. FC Zirc.

Nyugat: 1. VFC USE, 2. Pápai ELC, 3. TIAC VSE.

Megye III, északi csoport: 1. PELC III, 2. Malomsok SE, 3. Csót SE.

Észak-nyugat: 1. Kamond FC, 2. Marcal-Völgye Csögle SE, 3. Külsővat SE.

Kelet: 1. Alsóörs SE, 2. Balatonalmádi SE II, 3. Nagyesztergár SE. Közép: 1. Kislőd FC, 2. Nyirád KSE, 3. Ajka Kristály II. Dél: 1. Tapolca ÖFC, 2. Balatonederics SC, 3. Monostorapáti SE.

Megye II, U19: 1. Ugod SE, 2. Csopak SC, 3. Szentantalfa NVSE.

Megye I, U19: 1. Fűzfői AK, 2. Várpalotai BSK, 3. Tihanyi FC.

További gólkirályok, női felnőtt: Beimli Katalin (PELC-Nyárád) 14 gól. U14, kelet: Jónás Norbert (Fűzfői AK) 33. U14, nyugat: Fischl Simon (FC Ajka) 33. U16, kelet: Jónás Norbert (Fűzfői AK) 47. U16, nyugat Rédling Kevin (VFC USE) 72.

Megye III, Észak: Maráz József Gergő (Vanyola SE) 24. Észak–nyugat: Tomor Tibor (Kamond FC) 40. Kelet: Barcza Bálint (Bakonybéli SZSE) 71. Közép: Bakos Richárd (Káptalanfa SE) 31. Dél: Nagy László (Tapolca ÖFC) 36.

Megye II, U19: Szécsi Szabolcs (Ugod SE) 50. Megye I, U19: Mózes Krisztián (Fűzfői AK) 38.