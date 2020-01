Legyőztük Izlandot! – Továbbjutott a magyar férfi kézilabda-válogatott

Továbbjutott a magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságon miután 24-18-ra legyőzte Izlandot. A második félidőben szuperhősök küzdöttek azért, hogy egy ország álmát váltsák valóra. Jöhet a középdöntő.

A pontszerzés reményében lépett pályára a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó csoportmérkőzésükön Izland ellen. Kifejezetten jól kezdtek a mieink, Hornyák találata után Mikler hetest hárított. Az északiak első találatára hat percet kellett várni, akkor 1-3-ra állt a meccs.

Olyannyira beindultak a szigetországiak, hogy négy perc alatt ki is egyenlítettek (3-3), sőt nem sokkal később Palmarsson bombájával már ők vezettek.

A magyar együttes főleg támadásban hibázott sokat, a kidolgozott helyzeteket nem sikerült gólra váltani, így aztán a 13. percben 6-3 állt az eredményjelzőn. Időt kért Gulyás István szövetségi kapitány, aminek meg is lett az eredménye, hiszen Győri közel tíz perces gólcsendnek vetett véget (6-4).

Továbbra is feszesen védekezett Izland, s nem tudtak a mieink közelebb férkőzni (8-5). Bánhidi szépített, azonban tovább robogtak az északiak és 10-6-ra megléptek. Balogh hetest rontott, s bár Ligetvári gólja nagyon kellett, Máthé is kihagyott egy büntetőt. Egy perccel a vége előtt 12-7-re ment a rivális, azonban Bóka két nagyszerű megmozdulással 12-9-re hozta fel övéit.

Petersson gólja vezette fel a második félidőt, Bánhidi fordult le védőjéről. A közel negyven éves Peterssont nem tudták tartani a magyar védők (34. perc: 14-10).

Sajnos hiába került emberelőnybe Bánhidi gólja a fehér mezes magyar egység, nem tudott élni vele, gól nélkül zárta ezt a szakaszt. Aztán Mikler védése után Bánhidi 14-12-re alakította az állást.

Mikler újabb bravúrja után újra Bánhidi volt eredményes (14-13).

A füredi Bóka rendkívül higgadtan használta ki újabb helyzetét, Mikler pedig lehúzta a rolót, hetesből sem tudták bevenni a kapuját. Győri adott szuper passzt Bánhidinek, aki ki is egyenlített (41. perc: 15-15).

Újra büntetőhöz jutott Izland, Bánhidi kiállt két percre, Gunnarsson hétméterese is elakadt Miklerben, de a kipattanóval már sajnos nem tudott mit kezdeni. Érezhetően elbizonytalanodtak az északiak, több helyzetet is elpuskáztak, míg Győri egy hatalmas potyával egyenlített (44. perc: 16-16).

A 18 éves Thrastarsson villant, majd Jónsson kapott két percet. Bánhidi löketét védte az izlandi kapus, azonban az északiak is tudtak rontani, Balogh pedig egalizált. Mikler újra szenzációs volt, Szita betörésével pedig újra vezetett a csapatunk (48. perc: 17-18).

Bánhidi újra leült két percre, azonban Szita átlövésével kettővel vezettünk, Mikler teljesen megbabonázta az izlandiakat. Bóka csent el egy labdát és 17-20-nál azonnal időt kértek az északiak.

Miklerre elfogytak a szavak, Szita átlövésével pedig már négy volt közte. Nyolc perc után talált be újra Izland (54. perc: 18-21).

Rendkívül izgalmas végjáték kezdődött, de csak a kiesés szélére sodródott dánok izgultak. A magyar együttes szuperhősei ugyanis egy perc kételyt nem hagytak afelől, hogy ők nyerik meg ezt a mérkőzést. Bánhidi gólja után újabb magyar labdaszerzés következett, aztán Nagy Bence köszönt be. Őrjöngött a magyar kispad Szita ejtésénél 18-24-nél.

Székely állt be, aki azonnal hetes védéssel mutatkozott be. A magyar válogatott csodálatos második félidei teljesítményével kiharcolta a továbbjutást, ráadásul két pontot visz a középdöntőbe, sőt kiejtette az olimpiai és világbajnok dánokat is.