Lékai Máté utolsó pillanatban szerzett góljával verték meg a németeket

Hatalmas csatában, egy góllal legyőzte Németországot a magyar férfi-kézilabdaválogatott a világbajnokságon, így megszerezte a csoportelsőséget, és négy pontot visz magával a középdöntőbe.

Németország–Magyarország 28-29 (14-15)

Gíza, zárt kapus mérkőzés. V.: Gubica, Milosevic (horvátok). Németország: Wolff, Bitter (kapusok) – Schiller 7, Weber 5, Drux 3, Kühn 3, Hafner 3, Böhm 2, Kastening 2, Golla 1, Groetzki 1, Gensheimer 1, Metzner, Schmidt, Knorr, Firnhaber. Szövetségi kapitány: Alfred Gislasson. Magyarország: Mikler, Székely (kapusok) – Bánhidi 8, Máthé 8, Lékai 4, Szita 3, Ancsin 2, Bodó 2, Rosta 1, Balogh 1, Sipos, Bóka, Pedro, Nagy B., Hornyák, Sunajko. Szövetségi kapitány: Gulyás István.

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/3.

Kiállítások: 14, ill. 16 perc.

Az A jelű kvartett csoportdöntője előtt a B jelű négyesre fókuszáltunk kedden délután, hiszen az itt rendezett találkozón derült ki, mely válogatottak jutottak tovább a mieink ágán a középdöntőbe. Spanyolország végül nem bízott semmit a véletlenre, magabiztosan verte Tunéziát 36-30-ra, így megszerezte az első helyet, és három ponttal jutott tovább. Ezzel az is kiderült, Lengyelország és Brazília és továbblépett, kettejük összecsapásától függetlenül. A lengyel–brazil csatát egyébként a magyar meccsel egy időben tartották.

A keddi összecsapásra Borbély Ádámot, Győri Mátyást, Hanusz Egont és Petar Topicot nem nevezte Gulyás István szövetségi kapitány.

Már a himnuszok alatt is szembetűnő volt, két rendkívül koncentrált csapat méri össze erejét. Nagy tempóban kezdődött a találkozó, Szita bombagóllal szerezte meg a vezetést Magyarországnak. Kühn hetesből egyenlített. Az első percek főként az átlövők villanásairól szóltak: a piros mezes magyaroknál Máthé kétszer is bevette Wolff kapuját, a túloldalon Kastening pókhálózta ki a jobb felső sarkot, majd Weber lőtt talpról (4-4). Sipost küldték ki két percre, de Bánhidi így is betalált, majd Máthé is leült. A kettős hátrányban egyenlített Németország (11. perc: 5-5).

Az ellenfélnél Firnhaber, aztán Schmidt kapott kisbüntetést, Lékai hetest harcolt ki. Amit Balogh váltott gólra. Jó védekezés és Mikler védés után Lékai növelte kettőre a különbséget (14. perc: 5-7).

Schiller szépített, Az első negyedóra végén 6-8-ra állt a meccs. Ezzel azonban nem volt megállás, pompásan védekezett a magyar legénység és két villámgyors góllal négyre nőtt a különbség (17. perc: 6-10). Alfred Gislasson azonnal időt kért.

Felpörögtek az események, gólra gól volt a válasz, nálunk Bánhidi már a harmadik találatánál járt. Ezután Wolff kapust le is cserélték, azonban az újonnan érkezett Bittert is gyorsan felavatta Máthé. Weber válasza nem sokat késett. Balogh hibázott el egy hétméterest, ám szerencsére jó védőmunka után nem tudtak közelebb zárkózni a németek, sőt Ancsin is betalált (23. perc: 9-13).

Schiller büntetőjét Mikler nem védhette, ahogy Ancsin bivalyerejű löketére sem számított Bitter. Mikler remek napot fogott ki, ahogy Lékai is kiválóan teljesített (26. perc: 10-15). Az ötödik magyar kiállítást követően háromra csökkent az előny, Gulyás István és Chema Rodriguez pedig időt kért. Sajnos Pedro ziccert rontott, a túloldalon Kühn már nem tette meg ezt a szívességet. A félidő végére Kühn újabb gólt vágott és 14-15-tel zárult a játékrész.

Weber gyorsan egyenlített a második félidő elején, Szita azonnal reagált. Mikler hárított egy lövést, aztán Bánhidi volt eredményes. Schiller hatodik góljával 16-17 állt az eredményjelzőn. Gensheimer, a kiváló szélső is játékra jelentkezett, ám nem ő, hanem Hafner egalizált.

Rendre a magyar csapat ment elől, azonban a németek nem hagyták lerázni magukat. A mieink védekezésén még volt, mit csiszolni, olykor túlságosan könnyedén törték fel a német lövők. Máthé már hatodik gólját lőtte, Bánhidi ötödikjével pedig 22-20-ra vezetett Magyarország (41. perc).

Mikler a legjobb pillanatban fogta meg Kastening próbálkozását, aztán Böhm löketét is könnyedén hárította. Ha még mindez nem lett volna elég, a magyar kapus egy ziccert is kivédett, kezdtek elbizonytalanodni a németek. Drux kapott két percet, ám nem sikerült tovább növelni a különbséget.

Drux góllal tért vissza, Gensheimer pedig kiegyenlített (22-22).

Kissé tanácstalanná vált a csapat, Bodó hat és fél perces gólcsendet tört meg. Fej fej mellett haladtak a felek, közeledett a hajrá, amikor Hafner ült le két percre. Drux szerzett vezetést a németeknek, 4-3 óta erre nem volt példa (24-23). Bánhidi pillanatok alatt egyenlőre alakította az állást. Weber ziccere a kapuban landolt, Ancsin pedig a padon két percre. Máthé gólja kellett, mint egy falat kenyér, de Weber most feltartózhatatlannak tűnt. Bánhidi harcolt ki hetest és két percet, Máthé a büntetőt bevágta (56. perc: 26-26).

Mikler őrületesen nagyot védett, Bánhidi pedig visszaszerezte a vezetést. Ancsin ütötte nyakon Druxot, joggal állították ki, Hafner azonnal büntetett. Szita zseniális ­passzt adott Bánhidinek, aki már nyolc gólnál járt. Groetzki egyenlített. Fél perc maradt, amikor Gulyás István időt kért. Lékai három másodperccel a vége előtt megszerezte a győzelmet a magyar válogatottnak, és csoportelső a gárda! Óriási győzelem!