Lezárul egy legendás korszak: Nagy László befejezi

Nagy László, a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttes csapatkapitánya bejelentette visszavonulását.

A 37 éves klasszis erről Azurák Csaba I/I című műsorában beszélt.

„Papíron ez a szezon, és azt gondolom, hogy nem csak papíron. Ez a félszezon és vége, 2019 nyarán lejár a szerződésem, és azzal szerintem be is fejezem az aktív kézilabdát” – hangzott el a műsor előzetesében. Az adás csütörtök este lesz látható.

Arra a kérdésre, hogy a jobbátlövő mihez kezd ezt követően, Nagy László azt válaszolta, mindenképpen szeretne a sport, pontosabban a kézilabda közegében maradni.

„Amikor hét éve Veszprémbe érkeztem, az akkori vezetőség elképzelése az volt, hogy sportolóként és vezetőként is számítanak rám.

Szerencsére a jelenlegi vezetés is számítana rám valamilyen szakmai vezetőként, szakmai felügyelőként. Mindemellett ott van a Magyar Kézilabda Szövetség is, ahol az idén beválasztottak az elnökségbe is. Szeretnék majd az utánpótlásra is fókuszálni, hiszen saját bőrömön is tapasztaltam, hogy tizenkilenc évesen kikerültem a világ legeredményesebb kézilabda klubjához, és ott a legmagasabb szintet képviselő játékosokkal, társakkal tudtam együtt készülni. A magyar kézilabdának is ezt a vonalat kellene továbbvinni.”

Nagy László a válogatottbeli szereplésről azt mondta, erre a vébére készül, Tokióra egyáltalán nem gondol.

