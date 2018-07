Ljubomir Vranjes: A legfontosabb cél csapatként küzdeni

Az idei már az én csapatom. Az öt új játékos teljesen beleilleszkedik az elképzeléseimbe. Kíváncsian várom, mi sül ki majd a régiek és az érkezők elegyéből.

Ezt Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém vezetőedzője mondta azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a csapatot működtető Veszprém Handball Team Zrt. hívott össze.

– Hogy nekem milyen céljaim vannak, az valójában mindegy. Inkább az a lényeges, milyen közös célokat tudunk megfogalmazni a csapattal. Remélem, a hollandiai edzőtáborban kialakítjuk a közös céljainkat, elvárásainkat, feladatainkat – hangsúlyozta az idénynyitó beszélgetésen a tréner.

Vranjes edző elmondta, a 2017/18-as szezonból levonták a megfelelő tanulságokat.

– Második helyen végeztünk a Bajnokok Ligája csoportkörében, azonban az egyenes kiesés szakaszban nagyot betliztünk. Megnyertük a Magyar Kupát, aztán második helyen végeztünk a bajnokságban. Ebben az időszakban két olyan találkozónk is volt, amiket nem lett volna szabad elveszítenünk. Mi mindig, mindent meg szeretnénk nyerni, most sincs ez másképp, és akkor nem is marad nyitott kérdés az emberekben – húzta alá.

Vranjes kitért arra is, hogy öt új játékos érkezik, akik valamennyien illeszkednek abba a rendszerbe, amit ő elképzelt és amit szeretne megvalósítani.

– Nincs túl sok balkezes játékosunk. Ancsin ugye más csapatnál folytatja, aki eddig Nagyot pótolni tudta a magyar bajnokikon. Mivel ő kiesett, ezért előfordulhat, hogy olykor három jobbkezessel kell majd felállnunk. Viszont bízom abban, hogy Lev Szuharev, az U18-as együttes fiatal balkezes tehetsége fel tudja venni a ritmust, és ő bevethető lesz. Rajta kívül még többen lehetőséghez jutnak majd az utánpótlásból – magyarázta a tréner.

Kiderült, háromféle védekezési formációval készülnek az idényre, két, egy zártabb és egy nyitottabb hatos falat, valamint egy 5+1-es védekezést gyakorolnak be a veszprémiek.

– Kapusposzton mindenképpen szeretnénk előbbre lépni. Tavaly többször előfordult, hogy hiába volt remek a védelem, egyszerűen nem jöttek a védések, és emiatt nem is tudtunk nyerni. Szeretném, ha a védelem és a kapus jobban kommunikálna és hatékonyabban dolgozna össze. Így a gyors indításokban is előre lehetne lépni – fogalmazott Vranjes.

A felnőttekkel készül a továbbiakban a 21 éves Alex Djurdjevic szerb kapus is, aki 2016 óta igazolt játékosa a Telekomnak. Ő lesz a harmadik számú hálóőr, aki főleg a magyar bajnokikon pallérozódhat.

– A legfontosabb, hogy igazi csapat legyünk, csapatként küzdjünk, harcoljunk a közös céljainkért. Ha ez megvan, akkor bármire képesek lehetünk ebben a szezonban – zárta gondolatait Ljubomir Vranjes szakvezető.