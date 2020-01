Ma este Svédország ellen folytatjuk szereplésünket a kézilabda-Eb-n

Nem lesz egyszerű ez a két nap a számunkra, hiszen nincs huszonnégy óra a következő két meccsünk között. A lehető leggyorsabb regeneráció után a megfelelő koncentráltság lesz a kulcs a svéd meccs után és a portugálok elleni derbi előtt – nyilatkozta lapunknak a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Gulyás István.

Vasárnap pazar második félidei játékával 29-28-ra legyőzte Szlovéniát a magyar válogatott, és ezzel újabb hatalmas lépést tett afelé, hogy elcsípje az olimpiai kvalifikációs helyek egyikét. Ráadásul életben maradtak a reményei a legjobb négy közé jutásért is, amit valljuk meg, legmerészebb álmainkban sem gondoltunk volna.

Hétfőn kora reggel sikerült telefonon utolérnünk Gulyás Istvánt. Érezhetően halkabban, visszafogottabban beszélt a vonal túlsó felén.

– A srácok még alszanak. Ez az első nap, amikor bizonyos határokon belül mindenki addig pihenhet, amíg jól esik neki. Azért fogalmaztam így, mert 11 órakor tartunk egy kondicionáló, regeneráló tréninget, s addigra remélhetőleg mindenki kiveri az álmot a szeméből – kezdte a veszprémi szakember.

A kapitány elárulta, a Szlovénia ellen aratott győzelem után még sokáig dolgozott tanítványaiban az adrenalin, többen nem is tudtak időben nyugovóra térni.

– Most már mondhatom, bevett szokásunk, hogy a mérkőzések után, a vacsorát követően összegyűlünk és igyekszünk ki- és átbeszélni a meccsen történteket. Közösen elemzünk, értékelünk, a fiúk próbálják kiengedni a gőzt. Mindenki éjfél után került ágyba, de ez ilyenkor érthető – tudtuk meg.

Gulyás István elmondta, ő szeret korán kelni, s ilyenkor a nyugodt, csendes perceket munkával tölti. Most sem volt ez másként.

– Természetesen már készülünk a svédekre és a portugálokra. Viszont egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen kedden miénk az utolsó találkozó a svédek ellen, szerdán pedig már 16.30-kor pályán leszünk a portugálokkal szemben. Ha jól számolom, ez tizenkilenc és fél órás differencia. Megpróbálunk a lehető leggyorsabban regenerálódni, és oda kell figyelnünk a megfelelő koncentráltságra is. Fejben nem eshetünk ki a szerepünkből – magyarázta.

A keddi, Svédország elleni összecsapásra kitérve, a szövetségi kapitány elmondta, érdekes meccsre számít, ugyanis a házigazdák már kiszálltak a négy közé jutásért folytatott harcból, továbbá nem érdekelt a kvalifikációs versenyben sem, mert korábban oda már megszerezte a kvótát.

– Nem tudni, mit hoz ki belőlük ez a szituáció. Lehet, hogy belealszanak a meccsbe, ám az is lehet, hogy mindent beleadnak, hogy bizonyítsanak. Óriási a botrány most a csapatuk körül, továbbra is témát szolgáltat az a néhány játékos, akik az egyik mérkőzés után elmentek kocsmázni.

A sikerkapitány arról is beszélt, nyilván lépésről, lépésre haladnak, de a fél szemüket muszáj a riválisokon tartani, hiszen az olimpiai kvalifikációs hely már karnyújtásnyira került tőlük.

– Nagyon sok mindentől függ még, hogy meg tudjuk-e kaparintani ezt a kvalifikációs helyet. Figyelnünk kell a szlovénokat, akik még összecsapnak Norvégiával is. Itt az északiak győzelme kedvezne nekünk. A másik csoportban pedig ott vannak az osztrákok, akiknek nem kívánunk rosszat, de a mi szempontunkból az lenne a megfelelő, ha a németek ellen nem szereznének pontot. Ezeken túl pedig nem árt, ha mi is a lehető legtöbb pontot begyűjtjük – összegzett.

A magyar válogatott számára kedden 20.30 órakor folytatódik az Európa-bajnokság Svédország ellen.