Ma is Tóth Lívia tartja a magyar csúcsot 3000 méteres akadályfutásban

Befejezte az aktív versenyzést, hivatalosan is visszavonult Tóth Lívia, a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) egyik legeredményesebb sportolója.

A 39 esztendős futó még a Simonyi iskolában ismerkedett meg az atlétikával, Kungl József edző látta meg benne a tehetséget. Először magasugrással foglalkozott, szép eredményeket ért el, például az országos serdülő bajnokságon ezüstérmet szerzett 13 évesen.

Nevelőedzője is támogatta abban, hogy részt vegyen a futóedzéseken is, mert ebben a szakágban is komolyan számoltak vele. Egy év múlva került át Koós-Hutás László csoportjába, ahol augusztusban kezdte meg az edzéseket, szeptemberben pedig már ezüstérmes volt az országos bajnokságon. Egy év múlva pedig 1500 és 800 méteren már magyar bajnoki címet ünnepelhetett. Az igazi áttörést a 2001-es amszterdami junior Európa-bajnokság hozta meg, ahol második helyezést szerzett 3000 méteres akadályfutásban.

Tanulmányait a Simonyi iskolában kezdte meg, ezt követően a Vetési Albert Gimnáziumban érettségizett, majd a Pannon Egyetem Környezettudományi szakán szerzett diplomát. Lívia a sport mellett az iskolában is kiemelkedőt nyújtott, első helyet ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián biológia szekcióban a hidrobiológia tagozaton. Tanulmányait a Magyar Olimpiai Bizottság is támogatta.

Mindeközben a sportpályán is fantasztikusan teljesített. Folyamatosan tagja volt a korosztályos válogatottaknak, később pedig a felnőttek között a nemzetközi mezőnyben is kivívta magának a rangot, az elismerést, hiszen a legkomolyabb világesemények állandó szereplője volt.

Az egyik legszebb sikerét 2005-ből jegyezzük, amikor az atlétikai világdöntő (World Athletic Final) Grand Prix döntőjében, Monte-Carlóban negyedikként végzett 3000 méteres akadályfutásban, ma is érvényes országos csúccsal (9:30.20).

Ugyanebben az évben a törökországi Izmirben megrendezett egyetemi és főiskolás világbajnokságon, az Universi­adén győzni tudott, amely a teljes magyar csapat (minden sportágat beleértve) egyetlen aranyérme volt.

Tóth Lívia számos alkalommal végzett Grand Prix versenyeken dobogós helyen, három világbajnokságon, két Universiadén, négy Európa-bajnokságon is részt vehetett.

Ha csak az eredményeit nézzük: háromszoros Európa Kupa győztes, hétszeres országos felnőtt csúcstartó, huszonkétszeres magyar bajnok, 2005-ben az Év magyar atlétanője.

Elképesztő csúcsot tart azzal, hogy 2002 és 2010 között fő számában, 3000 méter akadályon és a középtávfutó számokban hazánkban veretlen volt. A már előbb is említett országos rekordja 3000 méter akadályon a mai Diamond League (Gyémánt Liga) sorozatban is elegendő lenne az első nyolc hely valamelyikéhez.

– Bevallom őszintén, van bennem hiányérzet a pályafutásom kapcsán. Azt nagyon sajnálom, hogy sem a 2008-as, sem a 2012-es olimpián nem tudtam részt venni, annak ellenére, hogy az ötkarikás játékokat megelőző években sokkal jobbat futottam, mint a kvalifikációs szint. Ráadásul többször a balszerencse is megakadályozott abban, hogy jó eredményt érjek el. A mai napig élénken él bennem a 2006-os Európa-bajnokság, ahol megsérültem az előfutamban, továbbjutó helyen álltam, de az utolsó öt méterhez érve elszakadt a combhajlító izmom. Aztán a berlini világbajnokságon az egyik akadálynál elesett az egyik riválisom, s nem tudtam már kikerülni, bár felálltam, végül nem tudtam továbbjutni. Ezek olyan események voltak, amik itt maradtak bennem, s tudom, hogy szép eredményeket értem el, de ezek miatt nem lehetek maradéktalanul elégedett – mondta el a klasszis.

Elmesélte azt is, a 2005-ös, már említett Monte Carló-i eredményét azért is tartja kimagaslónak, mert abban az évben csak a legjobbak vehettek részt a döntőn.

– Egy speciális számítást alkalmazott a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, vagyis súlyozták az eredményeket, és az év legjobb hat eredménye alapján hívták meg a résztvevőket. Így csakis az egész évben stabilan teljesítő sportolók vehettek részt a különböző számokban. Sajnálom, hogy már megszüntették ezt a számítási módot, szerintem ez az egyik legobjektívabb mérce volt – magyarázta.

Tóth Lívia két számban is magyar csúcstartó, 3000 és 2000 méter akadályon is. – Azért vannak a csúcsok, hogy azokat megdöntsék. Hosszú évekig senki sem tudott a két számban megközelíteni, de most Gyürkés Viktória kiváló eredményeket ér el. A 2000 akadályon 6:11.63-as a rekordom, ő nemrég egy másodperccel futott csak gyengébbet, és 3000 akadályon is nagyon közel van már hozzám – magyarázta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságán tevékenykedő Lívia.

A VEDAC májusi küldöttközgyűlésén a klub vezetősége pályafutásának elismeréséül hivatalosan és jelképesen visszavonultatta Tóth Lívia mezét.