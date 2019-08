Magabiztos fölénnyel hozta első győzelmét a Telekom Veszprém

Döcögős kezdés, a megszokottnál több rontás jellemezte a Telekom Veszprém férfi kézilabda-csapat első bajnokiját, azonban David Davis tanítványai így is nagy különbséggel nyertek a Dabas ellen az NB I-ben.

Telekom Veszprém – Dabas 36-17 (19-9)

A Dabas ellen vívta első tétmérkőzését a 2019/20-as évadban a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese. A jegyzőkönyvben két hely üresen maradt, azonban Székely Márton, Rogerio Moraes, Vuko Borozan, Petar Nenadics civilben foglalt helyet a lelátón, de hiányzott még Dragan Gajic is.

A bajnoki címvédő 38. szezonját kezdte meg, és a Dabas elleni ütközet már fennállása 1800. összecsapása volt.

A mérkőzést megelőzően egy perces néma főhajtással emlékezett az aréna közönsége a július végén tragikus hirtelenséggel elhunyt újságíróra, a Nemzeti Sport kézilabda-szakírójára Simon Józsefre.

Villámrajtot vett a Dabas, Borsos lódult meg egy lasztival, majd Zakics ziccerét jegyezhettük fel. A hazaiak részéről Mackovsek szerezte az idény első találatát.

A Veszprém szép akciókkal egyenlített, majd Marguc indításgóljával átvette a vezetést is (6. perc: 4-3).

Egyre feszesebben védekezett a Veszprém, s ennek köszönhetően Marguc újra és újra megindult a szélen, azonban rendre Balogh kapusba vágta a labdát. Nilsson első labda érintéséből gólt szerezhetett volna, de ő meg mellédobta nagy helyzetben.

Borsos kapta a szezon első büntetését, Tönnesen azonnal ki is használta. Sok hiba csúszott a játékba mindkét oldalon, de Strlek harmadik helyzetét is kihasználta és az első negyedóra végén 9-5-re állt a meccs.

Ugyan a Dabas nem akarta eljátszani az áldozati bárány szerepét és igyekezett megnehezíteni a vendéglátó dolgát, ám Sterbik saját kapujából szerzett találata így is elég demoralizálóan hatott (20. perc: 12-6).

Perisics hetesét Sterbik lábbal könnyedén hárította Terzic kiállítását követően, Strlek pedig mellé csavarta a harmadik büntetőjét.

Mahé hétméterese már utat talált a kapuba, ahogy Marguc is újra megtalálta a gólszerzéshez vezető utat, a duplájával 17-9-re alakult az eredmény. Strlek estében is becsavarta a kapuba a lasztit, ami a meccs eddigi legszebb pillanata volt. Mackovsek ziccere zárta le a félidőt.

Lékai, Jahia, Lauge, Manaszkov érkezett a második játékrészre, amit Sterbik védése vezetett fel. A veszprémi nevelésű Zakics Bence büntetőjével indult a gólgyártás, aztán Nilsson duplája következett.

Továbbra is döcögött a veszprémi gépezet, azonban Lauge bombagólja lendületbe hozta a Telekomot. Betalált az egyiptomi Jahia, majd Lékai is megszerezte első idénybeli találatát.

Hiába próbálta Tomori edző rendezni a dabasi sorokat, Cupara bravúrjai, és az újabb gyors hazai találatok után fokozatosan nőtt a különbség (47. perc: 29-13).

A Dabas képtelen volt áttörni a veszprémi falat, közel kilenc perces góltalanságot tört meg Szabó Bence (31-14). Jahia parádés találataival gyorsan belopta magát a közönség szívébe. Az utolsó percekben Mahé ejtését a hétméteresről kihalászta Podoba kapus, Lékai és Marguc lökete után viszont az is kiderült tizenkilenc góllal nyerte a Veszprém az idénynyitót.

Meccs utáni nyilatkozatok

David Davis: – Tiszteltük a Dabast, hiszen tavaly nem véletlenül jutott be a Magyar Kupa négyes döntőjébe. Próbáltuk a formánkat megfelelően időzíteni, helyenként jól játszottunk, tudtunk 6-0-t és 5-1-et is védekezni. Minden játékosommal elégedett vagyok, különösen Cuparával, akinek ez volt az első hivatalos találkozója veszprémi színekben és a folytatásban is ilyen magas szintű teljesítményt várunk tőle.

Vlagyimir Cupara: – Nagyon fontos találkozó volt ez számunkra, szerettük volna jól kezdeni a bajnokságot. Minden percét élveztem a meccsnek, remélem, hasonló formát tudok mutatni a következő mérkőzéseken is.

Tomori Győző: – Szerettük volna egyszer, kétszer megnehezíteni a Veszprém dolgát, az önbizalmunk szempontjából jól jött volna egy szorosabb ütközet. Több keménységet, bátorságot vártam volna a fiúktól, emiatt kissé bosszús vagyok. Nekünk valójában a bajnokság a jövő heti Mezőkövesd elleni mérkőzéssel indul, azt szeretnénk mindenképpen megnyerni.

Zakics Bence: – Úgy gondolom, ez a differencia reális a két csapat között. Több sérültünk is van, akik remélhetőleg az előbb említett jövő heti rangadóra, a Mezőkövesd ellen már segíteni tudnak minket.