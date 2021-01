Magabiztos veszprémi siker

Major Norbert mesterhármasának köszönhetően a második félidőben gólokra váltotta fölényét az NB III-as veszprémi labdarúgó-együttes az Úrkút SK (megye I) elleni felkészülési mérkőzésen.

VLS Veszprém–Úrkút SK 6-0 (1-0)

Veszprém. Practical VLS Veszprém: Deczki (Héninger) – Dobsa (Varga Á.), Gulyás (Nagy Á.), Rédling, Krebsz, Somogyi (Babos), Vass (Jánó), Nagy R. (Bakó), Pavlitzky (Schőnig), Major (Török), Keresztes (Molnár T.). Edző: Pető Tamás.

A gólszerzők: Major 3, Nagy R., Török G., Rédling.

A bakonyi gárda az első percektől magához ragadta a találkozó irányítását, de a kidolgozott helyzetekből csak egyet sikerült értékesíteni Major Norbert révén. A fordulást követően nem változott a játék képe, a VLS futószalagon dolgozta ki a gólszerzési lehetőségeket. A kapu előtt már jobban koncentráltak a hazaiak, így a különbség a gólokban is megmutatkozott. Major duplája és Nagy Richárd találata után a fiatal Török Gergő is bevette az Úrkút kapuját, majd az összecsapást Rédling Csanád gólja zárta le. A második félidőben szerepet kapó fiatal veszprémi játékosok agilisan, jó felfogásban szálltak be a mérkőzésbe, ami biztató lehet a jövőre vonatkozóan. Dicséret illeti az Úrkút együttesét is, amely az egész mérkőzésen sportszerűen és harcosan futballozott

A Veszprém csapatában egy próbajátékos is pályára lépett a második játékrészben, a 19 esztendős Molnár Tamás személyében, aki jelenleg a Pápai Perutz FC labdarúgója, de korábban egy évet a VFC USE gárdájában is szerepelt. A bakonyiaknál több edzőmérkőzésen is lehetőséghez jutó Bakó Roland, az Ajkai Kristály labdarúgója meggyőzte a szakmai stábot, így a tavaszi szezontól a Veszprémet fogja erősíteni.

A Practical VLS Veszprém együttese szombaton 11 órás kezdettel a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályú Kapuvár együttesét fogadja edzőmeccsen, az Erdész utcai műfüves pályán. A találkozó az előírásoknak megfelelően zártkapus.