Magabiztosan hozta a kötelezőt a Telekom Veszprém

A férfi kézilabda NBI szombati találkozóján a listavezető veszprémi együttes magabiztos, tizenhárom gólos győzelmet aratott a kiesési gondokkal küzdő Orosháza otthonában.

Orosházi FKSE-Linamar – Telekom Veszprém 23-36 (12-19)

Orosháza, zárt kapu. V.: Réti, Szedmák.

Orosháza: Özmusul – Pásztor M., TÓTH K. 3, Döme 2, Bella 3, LELE 6 (1), Németh L. 1 (1). Cs.: Majdán (kapus) 1, Kiss A. 1, Molnár G, Kancel, Ushal, Sakic 4, Lászlai 2. Vezetőedző: Ratko Djurkovic.

Telekom Veszprém: CORRALES – Strlek 3, Blagotinsek 2, MAHE 3, Ligetvári, Markussen, SHISHKAREV 7. Csere: Cupara (kapus), Moraes 1, Maqueda 2, Tonnesen 4, NENADIC 8 (4), Mahe 3, Borozan 1, NILSSON 5. Edző: David Davis.

Kiállítások: 6 perc, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/4.

David Davis: Boldog vagyok, mert a mai mérkőzést is komolyan vettük. A csapat fantasztikus volt ma, és szeretnénk folytatni ezt a győzelmi sorozatot, amit elkezdtünk.

Ratko Djurkovic: Próbálunk a lehető legjobban felkészülni az ellenfeleinkből, és ma is megmutattuk, hogy alakul a formánk. A fiúk jobban játszottak, mint legutóbb, és remélem, hogy ezt a teljesítményt folytatjuk.

Davis mester a szerdai, Motor elleni győzelmet követően négy játékosának (Marguc, Manaskov, Lékai és Yahia) adott pihenőt a tabella utolsó előtti helyén álló orosháziak elleni ütközetre, valamint a sérült Lauge, illetve Székely sem tartott a csapattal.

Nem kezdte jól a találkozót a veszprémi együttes, Lele Ákos kétszer is megzörgette Corrales hálóját, majd Németh és Bella is túljárt a spanyol válogatott kapus eszén, míg a bakonyiaknál csak Maqueda szerzett gólt, így a 6. percben 4-1-et mutatott az eredményjelző. Lassan kezdett ébredezni a bajnoki címvédő gárda, és Nenadic két sikeres büntetőjét követően Blagotinsek egalizált a 11. percben (5-5). Döme révén ismét a hazaiak szereztek vezetést, de Maqueda révén hamar jött az egyenlítés, majd Strlek üres kapus góljával először volt előnyben a Telekom (6-7). A félidő derekához érve Djurkovic mesternek időt is kellett kérnie (7-10). A sárga-zöld mezeseknek jót tett a rövid szünet, és Tóth, Sakic, valamint Lele átlövés góljaival tartották a közeli távolságot a bakonyiakkal (11-13). A félidő hajrájához érve Shishkarev és Nenadic góljaival, valamint Corrales több bravúros védésének is köszönhetően fokozatosan növelte előnyét a Telekom, amely a lefújásra hét gólosra hízott (12-19).

A második játékrészt egy 3-0-s rohammal indították a veszprémiek, így a 33. percben már tíz gól volt a különbség a vendégek javára (12-22). Lele Ákos törte meg a hazai gólcsendet, majd Döme és Tóth is felavatta Cuparát, míg a rekordbajnoknál Mahe és Nenadic járt túl Özmusul eszén (17-25). A félidő közepén a lelkesen játszó hazaiak Lászlai duplájával tartották a nyolcgólos különbséget (19-27). Talán a kicsit túlzott lelkesedésnek is köszönhetően több technikai hiba is csúszott az orosháziak támadójátékába, így az utolsó tíz percre Shishkarev magabiztos befejezéseivel ismét visszaállt a tízgólos veszprémi vezetés (20-30). A találkozó hajrára Andreas Nilsson találatairól szólt, aki a zsinórban szerzett négy góljával beállította a 23-36-os végeredményt.