Magyar bajnokival folytatja szereplését a Telekom Veszprém gárdája

A vasárnapi, különösen fontos, Montpellier elleni Bajnokok Ligája-ütközetre a Gyöngyös elleni magyar bajnokival hangolódik a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese.

A Telekom Veszprém az elmúlt időszakban egyre jobb formát mutat, gondoljunk csak a Bajnokok Ligája szereplésre, meggyőző fölénnyel verte hazai pályán a svéd Kristianstadot, majd idegenben győzte le a német Rhein Neckar Löwent. Ráadásul a magyar bajnokságban is egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújt, húsz-húsz góllal verte a Komlót, illetve a Vecsést.

A játékosok is úgy gondolják, jó úton haladnak, az évad eleji problémákra mintha megoldások születnének szépen lassan. Az előrelépést jelezhetné egy újabb idegenbeli siker, de a Gyöngyös nem ígérkezik könnyű falatnak.

A Heves megyeiek a közelmúltban például két vállra fektették a Tatabányát is. A házigazda hetedik helyen áll a tabellán, eddig öt győzelmet, egy döntetlent és négy vereséget gyűjtött. Több egykori veszprémi játékost is soraiban tud a Gyöngyös, példul Uros Vilovskit és Ubornyák Dávidot is. A találkozó 18.30 órakor kezdődik.

