Magyar Kupa: Száz százalékos röplabdázók

Az NB I-ben és a Magyar Kupában is győzelmet aratott az első fordulóban a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia.

Az első osztályban újoncnak számító füredi lányok a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében hazai pályán fogadták a Penta Gödöllő RC-t.

A Balaton-partiak magabiztosan, elszántan léptek pályára. A kezdeti lendület egészen az összecsapás végéig kitartott, és sikerült 3-0 arányú győzelmet aratni. A visszavágóra október 31-én, Gödöllőn kerül sor.

Eredmény, Magyar Kupa: Szent Benedek-Balatonfüred RA–Penta Gödöllői RC 3-0 (-18,-19,-21).

Balatonfüred: Yslany Kelly, N. Skoric, Vasvári E., Sours, M. Skoric, Jezerniczki, Fáth (L). Vezetőedző: Milodanovic Andrea.

Milodanovic Andrea: – Nagyon örülök ennek a győzelemnek, hiszen rendkívül fontos három pontot szereztünk. Ez a Magyar Kupa, a továbbjutás a tét a kieséses rendszerben. Nagyon sokat készültünk, dolgoztunk, edzettünk erre a meccsre, és ahogy a pályán is látszott, jó munkát végeztünk. Fejben erősek voltunk végig, 20 pont felett is tudtunk pontosan, erősen játszani, aminek szintén nagyon örülök.

De abban is biztos vagyok, hogy e téren is még jobbak tudunk lenni.

A jó formát aztán sikerült átmenteniük a füredieknek a vasárnapi bajnoki fordulóra is, amikor újfent hazai közönség előtt léptek pályára, ezúttal a Palota ellen.

Már az első szettben olyan magabiztosan játszottak a fürediek, hogy Milodanovic Andrea vezetőedző úgy döntött, a legfiatalabb játékosok is pályára léphetnek, nekik is szokniuk kell az NB I lendületét.

Az ifjak helytálltak, a Szent Benedek háromszettes győzelmet zsebelt be a bajnoki mérkőzésen.

Eredmény, NB I: Szent Benedek-Balatonfüred RA–Palota 3-0 (-14, -21, -21).

Balatonfüred: Yslany Kelly, N. Skoric, Vasvári E., Sours, M. Skoric, Zen 2. Csere: Fáth (liberó), Vasvári Zs., Dordzsceren.

Vezetőedző: Milodanovic Andrea.

Milodanovic Andrea: – Vártam ezt a meccset, mert mindenképpen lehetőséget akartam adni a fiataloknak. Örülök, hogy megvan a három pont és annak, hogy nem vesztettünk szettet, de nem vagyok teljes mértékben elégedett a játékkal. Sokkal jobban kellett volna játszanunk még ilyen felállásban is, sokkal jobb hozzáállást vártam volna – már az elejétől kezdve. Ezen egyértelműen javítani szeretnék, így készülünk a következő meccsre. Holnaptól a DVTK elleni pénteki összecsapásra koncentrálunk és azért dolgozunk, hogy Miskolcon nyerni tudjunk.

A Balaton-partiak két szép sikerrel indították a 2018/2019-es szezont