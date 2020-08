Magyar túrán a Kielce alakulata

Három nap alatt három mérkőzést vív magyar csapatokkal a nagynevű Lomza Vive Kielce lengyel kézilabdacsapat. Többek között a Telekom Veszprémmel is összeméri erejét.

A 2016-os Bajnokok Ligája-győztes Lomza Vive Kielce gárdája magyar túrára indult. Ennek keretén belül előbb a Tatabányával, majd a Csurgóval mérte össze erejét, majd augusztus 21-én 18 órától a Telekom Veszprém csapatánál vendégeskedik.

A Kielce elleni mérkőzésre ismét beengednek nézőket, akik csakis a szigorú higiéniás és biztonsági előírásokat betartva léphetnek be az arénába.

Mint azt a klubtól megtudtuk, a beléptetés már az aréna előtti téren, két bejáraton megkezdődik. Itt az egészségügyi személyzet megméri a lázukat a szurkolóknak. Azokat, akik lázasak vagy hőemelkedésük van, hazaküldik, nem léphetnek be a területre.

Fontos tudnivaló, hogy minden résztvevőt regisztrálnak a járványügyi helyzet miatt, még a gyerekeket is, ezért most nekik is szükséges megváltani a belépőt.

Több fertőtlenítőpontot alakítanak majd ki a létesítményben, s azt kérik a szurkolóktól, ezeket használják minél gyakrabban. A maszk használata nem kötelező, de erősen ajánlott. A meccs után nincs lehetőség fotózásra, autogramkérésre.