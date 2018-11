Manuel Strlek szerint szombaton javítanak a svédek ellen

Nem hittünk a győzelemben, inkább kozmetikázni akartuk az eredményt, hogy ne égjünk túlságosan nagyot. Mégsem kaphat ki az ember kilenc góllal egy BL-döntőben – emlékezett vissza a három évvel ezelőtti kölni fináléra Manuel Strlek, a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttes balszélsője, aki arról is beszélt, mit kíván magának a közelgő 30. szülinapjára.

Manuel Strlek a lengyel Kielce gárdájából igazolt a királynék városába. Ugyan még csak pár hónapja játszik Veszprémben, de meglehetősen kalandos időszakot élt át a csapattal: edzőváltás, mélyrepülés és formaingadozás, fiaskók a BL-ben. – Nyilván nem olyanok az eredmények, mint amilyeneket vártunk. Sajnos túl sok meccset vesztettünk, de ha ennek kellett történnie, akkor még mindig jobb, hogy most, a szezon elején, mint tavasszal, amikor már a legfontosabb mérkőzések következnek.

A horvát olimpiai bronzérmes szélsőnek elmondtuk, Veszprémben sokan úgy vélik, a csapat mélyrepülése a Kielce elleni elveszített BL-döntővel kezdődött.

– Minden csapatnak megvannak a csúcspontjai, a Veszprém zsinórban négyszer jutott be a Final Fourba, de akkor a Kielce is elmondhatta, hogy a legjobbak közé tartozik. Vagyis a két gárda nagyjából egyszerre érte el a csúcsot. Most a Veszprém újabb építkezési időszakba kezdett, ami nem megy egyik napról a másikra – reagált Strlek, aki azt is felemlegette, hogy hasonlót már ő is átélt a negatív oldalon, amikor a világbajnoki bronzmeccsen szinte végig magabiztosan vezettek a szlovénok ellen, aztán mégis ellenfelük ünnepelhetett.

– Akkor a döntőben mi arra gondoltunk, nem éghetünk ilyen nagyot. Igyekeztünk kozmetikázni az eredményt, nem hittünk a győzelemben sem, mindössze csökkenteni akartuk a különbséget, ne legyen olyan kínos a vereség. Ahogy említettem, voltam már a másik oldalon, pontosan tudom, mit élhettek át a veszprémiek, ahogy fogyott az előnyük. Szörnyű pillanat lehetett nekik, amikor tudatosult bennük a vereség – magyarázta.

Manuel Strlek szerint az idei évadot még nem szabad temetni. Szerinte van még idő, de az különösen fontos, hogy a szombati mérkőzést a svéd Kristianstad ellen behúzzák: – Nemcsak a pontok és győzelmek száma vagy a csoportban való helyezésünk, hanem az önbizalmunk visszaszerzése miatt is fontos nekünk ez a találkozó – hangsúlyozta.

A klasszis azonban hozzátette, az idén minden eddiginél kiegyenlítettebb a BL-mezőny és a veszprémi csoport.

– Korábban előfordulhatott, hogy egy jobbnak vélt csapat egy gyengébb ellen akkor is nyert, ha épp rossz napot fogott ki. Belefért, ha egy meghatározó játékosnak nem ment. Most ez nincs így. Kiegyenlített a csoport, s ezt a váratlan eredmények hűen tükrözik. Itt van például a Löwen, amely a múlt héten szinte könnyedén verte a Montpellier-t (37-27), aztán szerdán simán kikapott a franciáktól (31-26). Vagyis most nem fér bele, ha gyengébb napot fogsz ki, nem lehet megúszni a vereségeket átlagos teljesítménnyel. Minden nagyon nyitott a csoportban. Ugyan a Barca kissé ellépett a többiektől, de mivel igen szoros a pontverseny, egy-két meccs alatt nagyot fordulhat az állás – magyarázta.

A balszélső szerint Kristianstadban is jó esélyük volt a győzelem megszerzésére, azonban most nem szeretné a végjátékra hagyni a döntést. A hétközi bajnokin végre olyan tempóban kéziztek, ami bizakodásra adhat okot.

– Továbbra is azt gondolom, minden a mi kezünkben van, tőlünk függ. Davis edzővel új szisztéma szerint játszunk. Azt reméltük, ezt az átmeneti időszakot megúszhatjuk vereségek nélkül. Sajnos nem így lett. Kell még egy kis idő – tette hozzá.

A december 1-jén 30. születésnapját ünneplő játékos lapunknak azt mondta, egyetlen igazi kívánsága van a közelgő ünnepnapra: végre induljon meg felfelé a csapat, és ez nagy győzelmekben is megmutatkozzon.