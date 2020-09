Manuel Strlek: tizes!

Az élvonalbeli férfi kézilabda bajnokság szerda esti mérkőzésén a Telekom Veszprém együttese remek védőjátékának is köszönhetően, magabiztos győzelmet aratott a Csurgó ellen.

Telekom Veszprém – Csurgói KK 40-21 (19-10)

Veszprém Aréna, 1000 néző. V.: Paska, Vastag.

Telekom Veszprém: CUPARA – Shishkarev 4, NILSSON 4, Borozan 1, Lékai, MAQUEDA 5, STRLEK 10. Csere: Corrales (kapus), BLAGOTINSEK 6, Moraes, Yahia 3, Ligetvári 1, Nenadic 4, Mahe 2 (2), Lukács, Bodor. Edző: David Davis.

Csurgói KK: TATAI – Vasic 1, Hanusz 2, Leimeter, Szeitl 1, Gábor M. 1, Vasvári. Csere: Füstös (kapus), Krecic, KRSMANCIC 5 (2), Gebhardt 1, KERKOVITS 5 (4), Popovic 1, Borsos, Kovacevic 1, Nagy 3. Edző: Baranyai Norbert.

Kiállítások: 4 perc, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 7/6.

Az első forduló hivatalos nyitómérkőzésén a bakonyi együttesből Székely, Marguc, Tönnesen, Markussen és Marguc mellett a sérüléssel bajlódó Lauge is hiányzott, így a fiatal Bodor és Lukács kapott lehetőséget a keretben.

A Veszprém remekül indította az összecsapást, Strlek és Maqueda indításból szerzett góljaival az első öt perc végére 6-0-s rohamot produkált. A belső védők és Cupara összhangja jól működött, így a vendég próbálkozások nem találtak célt. A vendégek mesterének gyorsan időt is kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat. Cupara hetes védését követően Tatai is bemutatott pár bravúrt, és a 10. percben Kerkovits révén büntetőből megszerezte első gólját a Csurgó.

Mikor már a vendégek három gólra felzárkóztak, joggal hihették, hogy talán szorosabb mérkőzés is lehet a vége. A hazaiak azonban nem így gondolták, főleg Strlek járt élen a gólszerzésben, így újabb tíz perc elteltével már 12-5 állt az eredményjelzőn. Davis mester a félidő felénél sort is cserélt, a pályára lépő Ligetvári-Blagotinsek védőpáros ott folytatta, ahol a Moraes-Blagotinsek páros. A remek védekezésnek és Cupara újabb bravúrjainak köszönhetően a különbség folyamatosan nőtt, Yahia átlövése után kilenc gólos volt a bakonyi vezetés (15-6). Az első félidő lezárása tükrözte az egész játékrészt. Cupara kilencedik védését követően Strlek ment el ziccerben, és kilencedik góljával beállította a félidei végeredményt (19-10).

A második játékrész a hosszú sérüléséből visszatérő Mahé hetesből volt eredményes, majd Nenadic egész pályás gólja már tíz gólos különbséget eredményezett (22-12). A vendégek Kerkovits hétméteres góljaival próbálták tartani a lépést a hazaiakkal, azonban Nenadic újabb üres kapus találataival a félidő közepére tovább nőtt a Telekom előnye (28-15). Davis mester a jól bevált sorcserét alkalmazta ebben a játékrészben is, és a közönség nagy örömére, Mahé vette át a csapat irányítását. A francia irányító nem is tétlenkedett sokáig, előbb Blagotinseknek játszotta be remekül a labdát, majd egy hát mögötti passzal Strleket hozta ziccerbe, a lengyel szélső pedig megszerezte tizedik gólját is (34-18).

A mai napon remek formát kifogó Cupara nem fáradt, és védéseivel már-már őrületbe kergette a csurgói játékosokat. A veszprémi csapat a hajrában sem vett vissza a lendületből, Yahia és Blagotinsek könyörtelenül kihasználta a gyors indításokat, így az utolsó percre fordulva közel húsz gólosra nőtt a differencia (39-21). Az összecsapást Ligetvári Patrik remek védekezése és ziccer gólja zárta, beállítva a 40-21-s, kiütéses végeredményt.

David Davis: – Nagyon fontos mérkőzés volt a mai, tetszett, hogy a csapat komolyan vette az összecsapást. A mi együttesünk már a hétvége felé kacsingat, amikor harcolni fogunk a SEHA Liga kupájáért. Úgy érzem, kezdünk arra a szintre kerülni, ahol lassan lennünk kell. Örülök, hogy Mahé ismét pályára léphetett és sok sikert kívánok neki a következő mérkőzéseken.

Baranyai Norbert: – Az első tíz percben sajnos eldőlt a találkozó sorsa, gyengén védekeztünk, így a hazaiak átgázoltak rajtunk. A második félidőben próbáltunk közelebb jönni, de sajnos szétestünk, a védekezésünk nem működött, lerohanás gólokat kaptunk, támadásban ötlettelenek voltunk.