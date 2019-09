Már második helyen a Perutz FC

A Mol Fehérvár II legyőzésével hat mérkőzésre nőtt a Perutz FC veretlenségi szériája. A pápaiak az utolsó húsz percben lőtt két góllal negyedik győzelmüket ünnepelhették.

Mol Fehérvár II–Perutz FC 0-2 (0-0)

Székesfehérvár, Mol Aréna Sóstó. V.: Takács (Király, Nagy). Mol Fehérvár II: Gundel-Takács – Illés, Pápai, Szalai (Molnár 66.), Horváth (Galacs 46.), Vágó, Ódor, Tarnóczi, Dinnyés, Kojnok, Mocsi. Edző: Toldi Gábor. Perutz FC: Keserű – Farkas D., Dóczi, Császár, Böröczky – Szilágyi (Baldauf 60.), Nagy T., Hanzl (Iványi 88.), Zsirai, Kalász – Szabó Zs. (Farkas B. 78.). Edző: Lengyel Ferenc.

Az elmúlt héttel ellentétben a Mol Fehérvár II ellen két meghatározó játékosára, Szabó Zsoltra és Hanzl Mátéra is számíthatott Lengyel Ferenc vezetőedző, így tovább nőttek a pápaiak esélyei arra, hogy két héten belül második idegenbeli találkozójukról is győztesen utazzanak haza.

Jól kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, mezőnyfölényben futballozott, és rá tudta kényszeríteni akaratát a fiatal, agilis hazai együttesre. Bár a Perutz több lehetőséget is kidolgozott az első félidőben, nem sikerült betalálnia, de érezhető volt, hogy a szünet után is meglesznek a pápaiak lehetőségei.

Így is lett, a játék képe a második játékrészben sem változott, és a 68. percben egy indítás után Kalász Milán megverve védőjét a kapuba lőtt, 0-1.

A 80. percben tovább nőttek a fehérváriak gondjai, ugyanis egy utánrúgásért Vágó megkapta második sárga lapját, és mehetett zuhanyozni. A szabálytalanság miatt megítélt szabadrúgás mögé Hanzl Máté állt, aki védhetetlenül tekert a hálóba, 0-2.

A hátralévő időben is kezében tartotta az irányítást a Perutz, több gólhelyzetet is kialakított, ám az eredmény már nem változott. A pápai csapat a múlt heti, Hévíz elleni találkozóhoz hasonlóan ezúttal is megérdemelten zsebelte be mindhárom pontot.

Lengyel Ferenc: Az eddig lejátszott mérkőzéseink közül a mostani volt a legmagabiztosabb győzelem, nagyon vártunk már egy ilyen sikerre. A csapat taktikusan, jó fizikai állapotban, türelmesen játszott, aminek meg is lett az eredménye. A társaság tökéletesen megvalósította azt, amit előzetesen megbeszéltünk, és a helyzetek alapján nagyobb arányban is nyerhettünk volna. Bízom benne, hogy a jó forma a hazai mérkőzésünkre is kitart majd.

A pápai csapat szeptember 15-én 16 órai kezdéssel a Ménfőcsanakot látja vendégül.